وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر تعمل على بلورة أفق سياسي شامل، رغم أنه ليس قريبًا، مؤكداً أننا أمام "قطار يأتي ليلتهم المنطقة بالكامل" ويجب مواجهته بحكمة وعقلانية لتجنب اتخاذ قرارات خاطئة قد تكون باهظة الثمن.

القيادة السياسية واعية وحريصة على مصالح مصر

وأضاف الدويري، خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة السياسية في مصر واعية ودراساتها متعمقة، وتسعى دائمًا للحفاظ على مصالح الشعب والمبادئ التي أرستها مصر في المنطقة والعالم.

أهمية الدعم العربي والتنسيق الإقليمي

وأوضح أن مصر تحتاج إلى دعم عربي قوي لمواجهة أي خطوات لا تصب في مصلحة مصر أو العرب أو القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الدولة ستظل تعمل على توفير أفق سياسي مستقبلي يحمي الحقوق الفلسطينية ويعزز الاستقرار الإقليمي.

التزام مصر بالقضية الفلسطينية

وأكد الدويري على أن مصر بقيادتها الواعية وشعبها الصامد ستظل "حائط صد" أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، مع الحفاظ على مصالح الأمة العربية ومبادئها العادلة في المنطقة.