أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

أحيت المطربة الشعبية رحمة محسن، حفلًا غنائيًا مساء أمس في أحد أماكن السهر الشهيرة، ليكون هذا الظهور الأول لها بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها بسبب تسريب فيديوهات شخصية لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم الجدل الذي صاحب تلك الفيديوهات، حرصت رحمة على تجاوز هذه المحنة وظهرت بكامل أناقتها، كما تعود جمهورها عليها في حفلاتها. وأطربت محبيها بمجموعة من أغانيها المفضلة لديهم، مؤكدة على قدرتها على المضي قدمًا وعدم السماح لأي شيء بتعطيل مسيرتها الفنية.

من جانبها، كانت رحمة قد روجت مؤخراً لأغنيتها الجديدة بعنوان "برنامج مقالب"، وذلك بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي. وشاركت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من جلسة تصوير الأغنية، إضافة إلى جزء من كلمات الأغنية التي تقول: "مستحيل دي تكون حياتي.. أكيد دا برنامج مقالب".

وفي تصريحات تلفزيونية لها، أكدت رحمة محسن أنها لن تسمح لأي محاولات لتشويه صورتها أن تؤثر على نجاحها الفني، مشيرة إلى أنها مستمرة في مسيرتها وأنها لا تتأثر بما يحدث في حياتها الشخصية.

رحمة محسن تؤكد أنها قادرة على المضي قدمًا في حياتها الفنية وأن جمهورها هو ما يعينها على تخطي كل الصعوبات التي تواجهها.