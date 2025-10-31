قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اتحاد اليد: تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا.. وحلمنا العودة بكأس العالم

أبدى خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد  عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب ناشئي اليد إلى نهائي مونديال العالم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي وإخلاص من جميع أفراد المنظومة.

وقال فتحي، إن الجميع في حالة سعادة بالغة بالتأهل لنهائي مونديال ناشئي اليد، والكل يعمل بإخلاص من أجل رفع اسم مصر عاليًا.

وأضاف أن كل لاعبي منتخب اليد يركزون حاليًا على التتويج بالمونديال، والنهائي سيكون أمام ألمانيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة وهو نفس يوم الحفل العالمي الذي تنظمه مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير .

وأكد رئيس الاتحاد فخره بلاعبي المنتخب قائلًا نفخر كوننا مصريين ونلعب باسم مصر ونسعى لكتابة التاريخ. نحصل على دعم كبير من كل الجهات وهدفنا واضح وهو التتويج بكأس العالم".

وأشاد فتحي بالجهاز الفني بقيادة عماد إبراهيم قائلاً: "نمتلك جهازًا فنيًا مصريًا خالصًا نجح في صناعة اسم مصر في كرة اليد، وكل لاعبي المنتخب رجال قدموا أداءً رائعًا استحقوا به الوصول إلى النهائي".

وكشف رئيس اتحاد اليد، أن الفوز على إسبانيا أبطال أوروبا لم يأت من فراغ، وأن اتحاد اليد خطط جيدا ونجح في الاستفادة من دروس الماضي بعد سلسة من المباريات الودية القوية و مذاكرة المنافس جيدا ومواجهته مرتين وديا، والحمد لله كلل الله جهودنا بالنجاح  وهدفنا الفوز في المباراة النهائية رغم قوة الماكينات الألمانية.

وتابع: أخيرا أحب أن أتوجه بالشكر لقيادات الرياضة المصرية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية علي دعمها المتواصل وحرصهما علي توفير كل السبل النجاح من اجل إنجاز المهمه منذ بداية المونديال، والحقيقة هذه الروح وهذا التعاون هو من يصنع النجاح.

