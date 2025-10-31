أول مانشيت الهيروغليفية .. عدد خاص لصحيفة أخبار اليوم بمناسبة افتتاح المتحف الكبير

تصدر غدا جريدة أخبار اليوم بمانشيت رئيسي في الصفحة الاولي باللغة الهيروغليفية بالتزامن مع الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير

وجاء عنوان الصفحة الأولي بجريدة اخبار اليوم : الرئيس السيسي وزعماء العالم يفتتحون اليوم المتحف المصري الكبير

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت منذ قليل عن الملوك والرؤساء والوفود المشاركة والتي بلغت ٧٩ وفداً رسمياً، من بينهم ٣٩ وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات وهم كالتالي :

الملوك والامراء المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري :

ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من؛ بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند.

الرؤساء المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري :

جيبوتي

الصومال

فلسطين

البرتغال

أرمينيا

ألمانيا

كرواتيا

قبرص

ألبانيا

بلغاريا

كولومبيا

غينيا الاستوائية

الكونجو الديمقراطية

غانا

إريتريا

فرسان مالطا

رئيس المجلس الرئاسي الليبي

ورئيس مجلس القيادة اليمني

رؤساء الوزراء المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير:

اليونان

المجر

بلجيكا

هولندا

الكويت

لبنان

لوكسمبورج

أوغندا

حضور وزاري وبرلماني رفيع المستوى في افتتاح المتحف المصري :