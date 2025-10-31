رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

أعربت الفنانة رحمة أحمد عن استيائها الشديد بعد أن تم الزج باسمها في الأزمة الأخيرة التي أثيرت حول المطربة رحمة محسن.

وأكدت رحمة أحمد أنها لا علاقة لها بالأمر مطلقاً، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يسيء إليها أو يتداول شائعات تمس اسمها وسمعتها.

في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قالت رحمة أحمد: "أقسم بالله اسمي رحمة أحمد، أقسم بالله بقيت أكره اسمي جدا، كفاية كومنتات ومسجات سخيفة بقى، وكفاية تتكلموا في فضايح الناس، إنتوا بقيتوا كده ليه بجد؟".

وأضافت في تعليق آخر: "بعد إذن الناس المحترمة، محدش يبعتلي حاجة، وأقسم بالله اللي هيبعتلي أي فيديو أو حاجة في فضيحة لحد، هعمله محضر، طالما مفيش في ضمير ولا أي ذرة إنسانية".

الفنانة رحمة أحمد أكدت أن أي مقاطع أو تعليقات مسيئة يتم نشرها باسمها أو إرسالها إليها لا علاقة لها بها، ودعت جمهورها ومتابعيها إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات. وشددت على أنها لن تتوانى عن اللجوء إلى القانون لحماية اسمها وحقها من أي إساءة أو استغلال.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس بعد تداول العديد من المقاطع التي تتعلق بالمطربة رحمة محسن، التي تأثرت سلبًا بنشر هذه الشائعات.