قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة مدوية.. هل يضحي ريال مدريد بـ فينيسيوس من أجل هالاند؟
لا يصلح.. إبراهيم سعيد يرد على شائعة انتقال حسام عبد المجيد للأهلي
شهيد وجريح.. حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة كونين اللبنانية
روسيا تتهم كييف بمواصلة سرقة الأموال من الغرب لتمويل الحرب
مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاء عامر عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فصل جديد في تاريخ الحضارة

وفاء عامر
وفاء عامر
سارة عبد الله

روجت الفنانة وفاء عامر، لافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر له غدا السبت.

وكتبت وفاء عامر عبر فيسبوك: "اليوم نكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضارة المصرية هنا.. يبدأ التاريخ من جديد هنا تُحكى أعظم قصة حضارة عرفها البشر افتتاح المتحف المصري الكبير.. بوابة الماضي إلى المستقبل".

وتخوض الفنانة وفاء عامر، تحديًا دراميًا جديدًا من خلال مسلسل «السرايا الصفرا»، المنتظر عرضه في موسم رمضان 2026. 

العمل ينتمي إلى نوعية الدراما النفسية الاجتماعية، إذ تتصاعد الأحداث في إطار من التوتر والصراع بين "ضرّتين" تتنافسان على قلب رجل واحد، في أجواء تُلقي بظلالها على معاني الغيرة والجنون.

العمل من تأليف السيناريست حسين مصطفى، الذي يعود به إلى الدراما الرمضانية بعد نجاحات سابقة، ومن إخراج جوزيف نبيل في واحدة من تجاربه الإخراجية المهمة، بينما يتولى الإنتاج مينا محروس،  

ويعد "السرايا الصفرا" أول تعاون من نوعه يجمع بين سارة سلامة ووفاء عامر في عمل درامي تدور أحداثه في أجواء نفسية واجتماعية مشوّقة. ومن المتوقع بدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، استعدادًا للعرض في موسم رمضان المقبل.

وفاء عامر المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

أرني سلوت

مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟

ترشيحاتنا

الطالب الضحية

تشريح جثة طالب عثر عليه مشـ.ـنوقا داخل حظيرة مواشي بالجيزة

حادث ميكروباص

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي قنا

هيئة المحكمة

تأجيل محاكمة مفتش آثار متهم باختلاس 370 قطعة آثار وتهريبها خارج البلاد

بالصور

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد