وفاء عامر عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فصل جديد في تاريخ الحضارة

روجت الفنانة وفاء عامر، لافتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر له غدا السبت.

وكتبت وفاء عامر عبر فيسبوك: "اليوم نكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضارة المصرية هنا.. يبدأ التاريخ من جديد هنا تُحكى أعظم قصة حضارة عرفها البشر افتتاح المتحف المصري الكبير.. بوابة الماضي إلى المستقبل".

وتخوض الفنانة وفاء عامر، تحديًا دراميًا جديدًا من خلال مسلسل «السرايا الصفرا»، المنتظر عرضه في موسم رمضان 2026.

العمل ينتمي إلى نوعية الدراما النفسية الاجتماعية، إذ تتصاعد الأحداث في إطار من التوتر والصراع بين "ضرّتين" تتنافسان على قلب رجل واحد، في أجواء تُلقي بظلالها على معاني الغيرة والجنون.

العمل من تأليف السيناريست حسين مصطفى، الذي يعود به إلى الدراما الرمضانية بعد نجاحات سابقة، ومن إخراج جوزيف نبيل في واحدة من تجاربه الإخراجية المهمة، بينما يتولى الإنتاج مينا محروس،

ويعد "السرايا الصفرا" أول تعاون من نوعه يجمع بين سارة سلامة ووفاء عامر في عمل درامي تدور أحداثه في أجواء نفسية واجتماعية مشوّقة. ومن المتوقع بدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، استعدادًا للعرض في موسم رمضان المقبل.