عمرو سعد يكشف عن مشروع فني مع شقيقه.. ويعلن اقتحام الكوميديا لأول مرة

تحدث الفنان عمرو سعد في تصريحات تليفزيونية عن مشروعاته الفنية الجديدة، مشيرًا إلى فكرة فيلم جديدة يجمعه بشقيقه الفنان أحمد سعد، حيث قال: "أحمد سعد عنده فكرة فيلم نقدمه سوا، وفيه موضوعين بيتكتبوا دلوقتي، وفيه احتمالية إن دا يحصل ونقدم واحد فيهم".

كما كشف عمرو سعد عن بعض أعماله القادمة، والتي سيكون أبرزها مسلسل الريس الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2026 على قناة MBC مصر. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي يتكون من 30 حلقة. يشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم حاتم صلاح، سماء إبراهيم، عمر السعيد، صفوة، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، وسارة بركة.

أما عن مسلسل المتر، الذي سيعرض قريبًا، فقد أعلن عمرو سعد عن أنه سيقدم فيه نوعًا مختلفًا من الأدوار، حيث سيظهر لأول مرة في دور كوميدي خالص. المسلسل من إخراج حسين المنباوي، ويضم في بطولته بيومي فؤاد، محمد أنور، انتصار، ومها نصار.

وعن هذا التحول إلى الكوميديا، أضاف عمرو سعد: "هقدم فيه كوميديا صرف لأول مرة، وده شيء جديد بالنسبة لي وسأبذل فيه كل جهدي".

ووعد عمرو سعد جمهوره بتجربة درامية متنوعة ما بين الإثارة والكوميديا.