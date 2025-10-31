قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء
وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة
ارتفاع عدد قـ.تلى إعصار ميليسا في منطقة البحر الكاريبي إلى 49 شخصا
طقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يتساقط على القاهرة
الرئيس الصيني: مستعدون لفرض صفر رسوم جمركية على السلع القادمة من أفريقيا
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو سعد يكشف عن مشروع فني مع شقيقه.. ويعلن اقتحام الكوميديا لأول مرة

النجم عمرو سعد و النجم أحمد سعد
النجم عمرو سعد و النجم أحمد سعد
أوركيد سامي

تحدث الفنان عمرو سعد في تصريحات تليفزيونية عن مشروعاته الفنية الجديدة، مشيرًا إلى فكرة فيلم جديدة يجمعه بشقيقه الفنان أحمد سعد، حيث قال: "أحمد سعد عنده فكرة فيلم نقدمه سوا، وفيه موضوعين بيتكتبوا دلوقتي، وفيه احتمالية إن دا يحصل ونقدم واحد فيهم".

كما كشف عمرو سعد عن بعض أعماله القادمة، والتي سيكون أبرزها مسلسل الريس الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2026 على قناة MBC مصر. المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي يتكون من 30 حلقة. يشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم حاتم صلاح، سماء إبراهيم، عمر السعيد، صفوة، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، وسارة بركة.

أما عن مسلسل المتر، الذي سيعرض قريبًا، فقد أعلن عمرو سعد عن أنه سيقدم فيه نوعًا مختلفًا من الأدوار، حيث سيظهر لأول مرة في دور كوميدي خالص. المسلسل من إخراج حسين المنباوي، ويضم في بطولته بيومي فؤاد، محمد أنور، انتصار، ومها نصار.

وعن هذا التحول إلى الكوميديا، أضاف عمرو سعد: "هقدم فيه كوميديا صرف لأول مرة، وده شيء جديد بالنسبة لي وسأبذل فيه كل جهدي".

ووعد عمرو سعد جمهوره بتجربة درامية متنوعة ما بين الإثارة والكوميديا.

عمرو سعد احمد سعد اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

ترشيحاتنا

غزة

إعلام عبري: مقـ.تل 127 ضابطا وجنديا من لواء جولاني خلال الحرب في غزة

ترامب

موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يتطلب توضيحات

نائب الرئيس الأمريكي

نائب الرئيس الأمريكي: اختبارات الترسانة النووية يضمن عملها بشكل فعال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد