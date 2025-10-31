بسبب ابنها.. ريم سامي تتصدر مؤشرات البحث

تصدرت الفنانة ريم سامي تريند مؤشر البحث جوجل، بعد أن كشف سامي عبد العزيز -والد الفنانة ريم سامي- عن دخول حفيده (ابن ريم) للعناية المركزة، بعد سقوطه على رأسه.

وكتب والد ريم سامي، عبر فيسبوك: «الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروهٍ سواه.. ما إن سجدتُ لله شاكراً نجاة حفيدتي . اثر حادث تصادمٍ.. حتى فزعتُ بخبر إصابة حفيدي وسقوطه على رأسه ودخوله الرعاية المركّزة».

وتابع والد ريم سامي: «فالحمد لله ثم الحمد لله وأسجد لله حامداً شاكراً . لأنه وحده القادر على البلاء والشفاء وعلى كل أمرٍ حكيمٍ رحيم .. اللهم أتمّ عليهما نعمتك بالعافية ، واحفظ أبناءنا وأحفادنا من كل سوء .. دعواتكم الصادقة لهما بالعافية والشفاء ، فالدعاء حصنُ المؤمن وسلامه».

أعمال ريم سامي

من جهة أخرى، تسعد الفنانة ريم سامي، لتصوير مشاهدها في مسلسل علي كلاي، للفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

مسلسل علي كلاي، بطولة: أحمد العوضي، درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.