أنا تاج العلاء.. ميرهان حسين تحتفل بالمتحف المصري الكبير

نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم بالزي المصري القديم، وذلك قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير غداً السبت.

كتبت ميرهان حسين عن افتتاح المتحف المصري علي صفحتها الرسمية على فيسبوك: "حدث عالمي عظيم ومصر الحضارة و مصر التاريخ وقف الخلق ينظرون جميعاً .. كيف أبني قواعد المجد وحدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي" .

يُعتبر هذا الافتتاح المرتقب، غداً السبت، حدثاً تاريخياً مميزاً في مصر، حيث سيُعلن عن افتتاح أكبر متحف أثري في العالم. المتحف المصري الكبير سيعرض أكثر من 50 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور الفرعونية، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون الشهيرة، وهو يعد نقلة نوعية في مجال السياحة الثقافية والحفاظ على التراث المصري.

ويُتوقع أن يكون الافتتاح تحت رعاية القيادة المصرية وبحضور شخصيات هامة من داخل وخارج مصر، في احتفالية تليق بحجم هذا الحدث التاريخي.