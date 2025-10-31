قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء
وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة
ارتفاع عدد قـ.تلى إعصار ميليسا في منطقة البحر الكاريبي إلى 49 شخصا
طقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يتساقط على القاهرة
الرئيس الصيني: مستعدون لفرض صفر رسوم جمركية على السلع القادمة من أفريقيا
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
فن وثقافة

أنا تاج العلاء.. ميرهان حسين تحتفل بالمتحف المصري الكبير

الفنانة مريهان حسين
الفنانة مريهان حسين
أوركيد سامي

نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم بالزي المصري القديم، وذلك قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير غداً السبت.

كتبت ميرهان حسين عن  افتتاح المتحف المصري  علي صفحتها الرسمية على فيسبوك: "حدث عالمي عظيم  ومصر الحضارة و مصر التاريخ  وقف الخلق ينظرون جميعاً .. كيف أبني قواعد المجد وحدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي" .

يُعتبر هذا الافتتاح المرتقب، غداً السبت، حدثاً تاريخياً مميزاً في مصر، حيث سيُعلن عن افتتاح أكبر متحف أثري في العالم. المتحف المصري الكبير سيعرض أكثر من 50 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور الفرعونية، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون الشهيرة، وهو يعد نقلة نوعية في مجال السياحة الثقافية والحفاظ على التراث المصري.

ويُتوقع أن يكون الافتتاح تحت رعاية القيادة المصرية وبحضور شخصيات هامة من داخل وخارج مصر، في احتفالية تليق بحجم هذا الحدث التاريخي.

