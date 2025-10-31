بعد إعلان زواجهما رسميا.. أحدث ظهور لمنه شلبي وأحمد الجنايني

شهد حفل زفاف المخرج هادي الباجوري أحدث ظهور للثنائي منه شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني، وذلك بعد إعلان زواجهما رسميًا في الفترة الأخيرة. حيث حضرا الحدث في أول مناسبة عامة لهما بعد إعلان ارتباطهما، مما جذب أنظار الحضور ووسائل الإعلام.

وخطفت منه شلبي الأنظار بإطلالتها الساحرة، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا يتسم بالبساطة والأناقة، بينما اختار أحمد الجنايني إطلالة أكثر عصرية، حيث ظهر ببدلة كاجوال أنيقة، ليكون الثنائي محط الأنظار طوال الحفل.

وفيما يخص الحفل، تألقت العروس هايدي خالد بفستان زفاف كلاسيكي فاخر، بينما اختار المخرج هادي الباجوري إطلالة غير تقليدية، حيث ارتدى بدلة كاجوال أنيقة تناسب أجواء الحفل، الذي امتاز بالبهجة والرومانسية.

حرص على الحضور مني شلبي و زوجها احمد الجنايني و محمد رمضان و كريم فهمي و ياسمين عبد العزيز ، محمود الليثي ، أحمد السبكي ، عمرو سلامة ، طارق العريان

وتمت مشاركة العديد من اللحظات الخاصة والمميزة بين العروسين، وسط أجواء احتفالية مليئة بالحب والفرح.