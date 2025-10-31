الوزير: الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير في أبهى صورها

أجرى المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية للاطمئنان على جاهزية الطريق الدائري وكافة المحاور الرئيسية المؤدية الى المتحف المصري الكبير لاستقبال زوار ورواد المتحف وبما يعكس النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في جميع المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رافق الوزير كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري ،والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، والدعم الفنى واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة .

وتابع الوزير الانتهاء من أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، والتي تضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتكثيف اللوحات الإرشادية مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارة وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية ، وربط محطات الـBRT، ومواقف الميكرو باصات بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بالحدث العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير.كما شملت اعمال جاهزية الطريق الدائري صيانه ورفع الكفاءه الشاملة للطريق وخاصه بالقطاع من مطار القاهرة مرور بالقاهرة الجديدة والمعادي وتقاطع طريق الفيوم ووصولا الي محطه المتحف المصري الكبير بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة المسطحات المعيبة من طبقات الاسفلت واستعدال المناسيب وكذلك صيانة شاملة لمحور المريوطية ، و صيانة ودهانات جميع الحواجز الخرسانية والهاند ريل والأرصفة بجميع القطاعات والانتهاء من اعمال تخطيط الحارات المرورية ودهان ورفع كفاءه أعمده الإنارة ،

كما حرصت الهيئة علي تسارع معدلات تنفيذ محطات المرحلة الثانية للأتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة من محطة المشير طنطاوى وحتى تقاطع الفيوم بطول 57 كم بعدد 21 محطة من اجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاثة والبالغة 48 محطة وتم الاطمئنان على الانتهاء من الواجهات الخارجية لمحطات المرحلة الثانية وخاصة المحطات المحيطة بالمتحف بالإضافة الى تشطيب الرصف الاسفلتي والخرساني في نطاقها وحيث تتضمن محطات المرحلة الثانية من المشروع عدد 3 محطات بمحور المريوطية هي الهرم - الملك فيصل - ترسا وكذلك محطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) وتم الاطلاع خلال الجولة على كيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة اسفل الطريق الدائري والتي تخدم القادمون من والى الطريق الدائري وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كباري المشاه او الانفاق وحتى استقلال الاتوبيس الترددي بالاضافة الى استعراض اماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الالكترونية للأتوبيس.

كما قام المهندس كامل الوزير بالاطمئنان على الانتهاء من التشطيبات الخارجية لمحطات الخط الرابع للمترو الواقعة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهى محطات (المتحف الكبير، والرماية، والأهرامات) بالاضافة الى الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بنسبة ١٠٠% . كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ المرحلة الاولى من الخط الرابع للمترو والتي تمتد بطول ١٩ كم وعدد ١٧ محطة (١٦ نفقية – ١ سطحية) ، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 48% حيث يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات وأعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة ٤ ماكينات حفر نفقي (٢ ماكينة لكل اتجاه) والذي تم الإنتهاء منهم بنسبة ٦٥%.