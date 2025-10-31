قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة مدوية.. هل يضحي ريال مدريد بـ فينيسيوس من أجل هالاند؟
لا يصلح.. إبراهيم سعيد يرد على شائعة انتقال حسام عبد المجيد للأهلي
شهيد وجريح.. حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة كونين اللبنانية
روسيا تتهم كييف بمواصلة سرقة الأموال من الغرب لتمويل الحرب
مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الوزير: الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير في أبهى صورها

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
حمادة خطاب

أجرى المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية للاطمئنان على جاهزية الطريق الدائري وكافة المحاور الرئيسية المؤدية الى المتحف المصري الكبير لاستقبال زوار ورواد المتحف وبما يعكس النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في جميع المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

رافق الوزير كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري ،والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، والدعم الفنى واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة .

وتابع الوزير الانتهاء من أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، والتي تضمنت  دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتكثيف اللوحات الإرشادية مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارة  وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية ، وربط محطات الـBRT، ومواقف الميكرو باصات بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بالحدث العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير.كما شملت اعمال جاهزية الطريق الدائري صيانه ورفع الكفاءه الشاملة للطريق وخاصه بالقطاع من مطار القاهرة مرور بالقاهرة الجديدة والمعادي وتقاطع طريق الفيوم ووصولا الي محطه المتحف المصري الكبير بالإضافة  إلى رفع كفاءة وصيانة المسطحات المعيبة من طبقات الاسفلت واستعدال المناسيب وكذلك صيانة شاملة لمحور المريوطية ، و صيانة ودهانات جميع الحواجز الخرسانية والهاند ريل والأرصفة بجميع القطاعات والانتهاء من اعمال تخطيط الحارات المرورية ودهان ورفع كفاءه أعمده الإنارة  ،

 كما حرصت الهيئة علي تسارع معدلات تنفيذ محطات المرحلة الثانية للأتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة  من محطة المشير طنطاوى وحتى تقاطع الفيوم بطول 57 كم  بعدد 21 محطة من اجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاثة والبالغة  48 محطة وتم الاطمئنان على الانتهاء من الواجهات الخارجية لمحطات المرحلة الثانية  وخاصة المحطات المحيطة بالمتحف بالإضافة الى تشطيب الرصف الاسفلتي والخرساني في نطاقها وحيث تتضمن محطات المرحلة الثانية من المشروع عدد 3 محطات بمحور المريوطية هي الهرم - الملك فيصل - ترسا وكذلك محطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) وتم الاطلاع خلال الجولة على  كيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة اسفل الطريق الدائري والتي تخدم  القادمون من والى الطريق الدائري  وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف  سواء عبر كباري المشاه او الانفاق وحتى استقلال الاتوبيس الترددي  بالاضافة الى استعراض اماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الالكترونية للأتوبيس.

كما قام  المهندس كامل الوزير  بالاطمئنان  على الانتهاء من التشطيبات الخارجية  لمحطات الخط الرابع للمترو الواقعة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهى محطات (المتحف الكبير، والرماية، والأهرامات) بالاضافة الى  الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بنسبة ١٠٠% . كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ المرحلة الاولى من الخط الرابع للمترو والتي تمتد بطول ١٩ كم وعدد ١٧ محطة (١٦ نفقية – ١ سطحية) ، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 48% حيث يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات وأعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة ٤ ماكينات حفر نفقي (٢ ماكينة لكل اتجاه) والذي تم الإنتهاء منهم بنسبة ٦٥%.

لافتتاح المتحف المصري الكبير الحكومة المصرية مصر

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

أرني سلوت

مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

