مصر تتأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على إسبانيا
شريف عامر: المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى
رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري سفنكس والقاهرة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير
إنجاز تاريخي.. منتخب الناشئين يهزم إسبانيا ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد
عقوبة ضد الزمالك بسبب غياب يانيك فيريرا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي
مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ
محطم نفسيا.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد عودته من غزة
إصابة مصطفى شلبي بتمزق في العضلة الخلفية بعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي
مؤتمر حاشد للقائمة الوطنية بالجيزة.. أبو العينين: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل.. ومصطفى بكري: كلنا خلف الرئيس السيسي
2 مليون جنيه تعويض.. إحباط محاولتين لتهريب أدوية وسجائر أجنبية بميناء نويبع
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
فن وثقافة

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن وشيماء سعيد
رحمة محسن وشيماء سعيد

علقت خبيرة التجميل شيماء سعيد طليقة الفنان إسماعيل الليثي على أزمة الفنانة رحمة محسن بعد تسريب عدة فيديوهات خاصة لها على السوشيال ميديا.

ونشرت شيماء سعيد فيديو عبر تيك توك بعنوان “إسماعيل الليثي بيهددني زى رحمة محسن” ، وقالت من خلاله: “اتفو على الرجالة ، لان الرجالة خلاص مبقتش موجودة حسبي الله ونعم الوكيل”.

للفيديو 

وتصدر اسم الفنانة رحمة محسن مؤشرات البحث على جوجل وفي مختلف وسائل التواصل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول قسيمة زواجها من رجل أعمال شهير  ، بجانب تسريب عدة فيديوهات خاصة لها على السوشيال ميديا وإثباتات منسوبة إليها.

وفى أول تعليق للمأذون الشرعي الذي خرجت من مكتبه وثيقة عقد الزواج ، قال بسام فتحي عمار فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، إنه بالفعل  عقد القران  بين الفنانة رحمة محسن وزوجها فى عام ٢٠٢٣ ، وان الطلاق وقع بعد اشهر من الزواج وتم فى عام ٢٠٢٤ عن طريق مأذون آخر.

بلاغ لفحص فيديوهات مخلة للمغنية رحمة محسن

وتقدم محام بالنقض ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة رحمة محسن، يتهمها: بالتحريض على الفسق والفجور - والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة.

وأوضح في شكواه: "المشكو ضدها قد قامت بتصوير نفسها وهي تقوم بممارسه الجنس مع آخر وكانت تعلم بتصويرها على وجه يقيني لا يقبل الشك والتأويل.

انفصال شيماء سعيد عن إسماعيل الليثي

وكانت أعلنت خبيرة التجميل شيماء سعيد فى أغسطس الماضي ، انفصالها عن زوجها الفنان إسماعيل الليثي رسميًا ، بعد خلافات حادة وصلت إلى حد الاعتداء عليها وسرقتها ومحاولة خطف بناتها، بحسب تصريحاتها.

رحمة محسن شيماء سعيد اسماعيل الليثي ازمة رحمة محسن

طريقة عمل جيلي الرمان
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
