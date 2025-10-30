زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

علقت خبيرة التجميل شيماء سعيد طليقة الفنان إسماعيل الليثي على أزمة الفنانة رحمة محسن بعد تسريب عدة فيديوهات خاصة لها على السوشيال ميديا.

ونشرت شيماء سعيد فيديو عبر تيك توك بعنوان “إسماعيل الليثي بيهددني زى رحمة محسن” ، وقالت من خلاله: “اتفو على الرجالة ، لان الرجالة خلاص مبقتش موجودة حسبي الله ونعم الوكيل”.

للفيديو

وتصدر اسم الفنانة رحمة محسن مؤشرات البحث على جوجل وفي مختلف وسائل التواصل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول قسيمة زواجها من رجل أعمال شهير ، بجانب تسريب عدة فيديوهات خاصة لها على السوشيال ميديا وإثباتات منسوبة إليها.

وفى أول تعليق للمأذون الشرعي الذي خرجت من مكتبه وثيقة عقد الزواج ، قال بسام فتحي عمار فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، إنه بالفعل عقد القران بين الفنانة رحمة محسن وزوجها فى عام ٢٠٢٣ ، وان الطلاق وقع بعد اشهر من الزواج وتم فى عام ٢٠٢٤ عن طريق مأذون آخر.

بلاغ لفحص فيديوهات مخلة للمغنية رحمة محسن

وتقدم محام بالنقض ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة رحمة محسن، يتهمها: بالتحريض على الفسق والفجور - والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة.

وأوضح في شكواه: "المشكو ضدها قد قامت بتصوير نفسها وهي تقوم بممارسه الجنس مع آخر وكانت تعلم بتصويرها على وجه يقيني لا يقبل الشك والتأويل.

انفصال شيماء سعيد عن إسماعيل الليثي

وكانت أعلنت خبيرة التجميل شيماء سعيد فى أغسطس الماضي ، انفصالها عن زوجها الفنان إسماعيل الليثي رسميًا ، بعد خلافات حادة وصلت إلى حد الاعتداء عليها وسرقتها ومحاولة خطف بناتها، بحسب تصريحاتها.