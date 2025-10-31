وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر

بعد عقود طويلة من البحث والغموض، يبدو أن البشرية باتت على أعتاب واحدة من أهم الاكتشافات في تاريخ الفيزياء الفلكية. فقد أعلن فريق من الباحثين في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ومعهد لايبنيز لفيزياء الفلك في ألمانيا أنهم اقتربوا من كشف السر المحيّر للمادة المظلمة، تلك الكتلة الغامضة التي تشكل أكثر من ربع الكون، لكنها حتى اليوم ظلت عصيّة على الرصد أو التفسير المباشر.

ورغم أن هذه المادة لا تبعث أي طاقة يمكن التقاطها بأجهزة الرصد التقليدية، فإن العلماء تمكنوا من رصد ظاهرة غير مسبوقة تشير إلى احتمال وجودها بالفعل، من خلال وميض لأشعة غاما يظهر في قلب مجرتنا، ما فتح الباب أمام فرضية علمية جديدة قد تغيّر فهمنا للكون جذرياً.

وميض غامض في قلب المجرة

خلال تحليل بيانات التلسكوب الفضائي "فيرمي" التابع لوكالة ناسا، لاحظ العلماء توهّجاً غامضاً لأشعة غاما ينبعث من مركز مجرة درب التبانة، لم يتمكنوا من تفسيره من خلال أي مصادر كونية معروفة مثل النجوم النابضة أو الثقوب السوداء.

ومن هنا وُلدت الفرضية المثيرة.. ربما لا يكون هذا التوهّج إلا الأثر المباشر لتصادم جزيئات المادة المظلمة في قلب المجرة، وهو ما يولّد إشعاعاً عالياً من طاقة غاما.

محاكاة رقمية تكشف خريطة المادة المظلمة

وفي الدراسة المنشورة في مجلة Physical Review Letters العلمية، استخدم الفريق حواسيب فائقة لإنشاء نموذج متطور يوضح توزيع المادة المظلمة داخل مجرتنا.

واعتمد الباحثون في محاكاتهم على كيفية تشكل درب التبانة قبل مليارات السنين، ليكتشفوا أن المجرة قد نشأت داخل سحابة ضخمة من المادة المظلمة، وأن المادة العادية انجذبت نحو مركزها، ما أدى إلى زيادة كثافة المادة المظلمة في القلب وارتفاع معدلات تصادمها هناك.

وعندما قارن العلماء نتائج هذه المحاكاة بالصور الحقيقية الملتقطة من التلسكوب الفضائي، وجدوا تطابقاً مذهلاً بين موقع إشعاع غاما الغامض والمنطقة التي يُفترض أن تتركّز فيها المادة المظلمة.

إعادة تعريف شكل المادة المظلمة

وأوضح الدكتور موريتس مورو من معهد لايبنيز أن أحد أسباب التشكيك السابق في فرضية المادة المظلمة كان عدم توافق النماذج النظرية القديمة مع التوزيع الحقيقي لأشعة غاما.

وقال مورو: "الخطأ كان في افتراض أن المادة المظلمة موزعة بشكل كروي مثالي حول مركز المجرة، بينما أظهرت المحاكاة الجديدة أنها أكثر تسطّحاً وتمدداً، وهذا ما يفسّر الانبعاثات التي رصدناها."

أما البروفيسور جوزيف سيلك من جامعة جونز هوبكنز فأكد أن النتائج الجديدة تمثل خطوة كبيرة نحو الإثبات المنتظر، قائلاً:

"المادة المظلمة هي ما يُبقي المجرات متماسكة وهي القوة الخفية التي تهيمن على الكون. الضوء الزائد الذي نراه في مركز مجرتنا قد يكون أول دليل حقيقي على وجودها."

الخطوة التالية.. تأكيد الاكتشاف

وأشار البروفيسور سيلك إلى أن الخطوة الحاسمة ستكون رصد الإشارات نفسها في مجرات قزمة مجاورة. فإذا تم العثور على الظاهرة ذاتها، فسيكون ذلك دليلاً قاطعاً على أن المادة المظلمة حقيقة كونية وليست مجرد فرضية.

توقعات العلماء ودور مرصد "تشيرينكوف"

ورغم أن النتائج الحالية ما تزال غير حاسمة، إلا أنها تعزز بقوة فرضية أن مصدر التوهج ليس من النجوم النابضة كما كان يُعتقد، بل من تصادمات جزيئات المادة المظلمة.

ويأمل الباحثون أن يتمكن مرصد تشيرينكوف الجديد في تشيلي، والذي يُعد الأقوى في العالم لرصد أشعة غاما، من التمييز بين الإشعاعات المختلفة بدقة غير مسبوقة، ليضع حداً للجدل العلمي الدائر منذ عقود.

الكون ما زال يخفي أسراره

في نهاية المطاف، ورغم أن الغموض لا يزال يكتنف المادة المظلمة، فإن هذا الاكتشاف يُعد خطوة فارقة في رحلة الإنسان لفهم أسرار الكون.

فإذا ما تأكدت النتائج مستقبلاً، سنكون أمام تحول علمي ضخم يعيد رسم خريطة الكون ويكشف عن طبيعة المكونات الخفية التي تُبقي المجرات متماسكة منذ فجر الزمن.

قد لا تكون الإجابة الكاملة قد وُجدت بعد، لكن يبدو أن الضوء القادم من قلب المجرة بدأ يضيء طريق العلم نحو أحد أعظم أسرار الوجود.