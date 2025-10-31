قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تامر عبد الحميد: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في العالم

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد تامر عبد الحميد “دونجا” لاعب نادي الزمالك السابق، أن فريق الزمالك أضاع فوزًا كان في المتناول أمام البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحصد الثلاث نقاط.

وقال دونجا، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي جمال الغندور: "الزمالك منذ بداية الموسم لا يقبل هدايا المنافسين، وأمام البنك الأهلي كانت المباراة في المتناول ولكن الأبيض لم يستغل الفرص".

وأضاف: "تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي هو الأفضل هذا الموسم، ويجب الاعتماد على سيف الجزيري في المباريات المقبلة بشكل أكبر، خاصة أن ناصر ماهر قدم مباراة ممتازة وكان هو العقل المفكر في الفريق".

وأشاد بجماهير الزمالك قائلاً: "جمهور الزمالك أكثر جمهور بيفهم كرة في إفريقيا والعالم، وكان دعمه للفريق أمام البنك الأهلي رائعًا، وكان لا بد من تحقيق نتيجة ترضيهم".

وعن باقي الفرق، قال دونجا إن الأداء الفني في الدوري هذا الموسم غير مبشر بعد مرور 12 جولة، مضيفًا: "الأهلي قدم شوطًا ثانيًا جيدًا أمام بتروجت لكنه أهدر العديد من الفرص، ولا أعلم سبب تراجع نتائجه رغم امتلاكه كل مقومات النجاح".

وختم تصريحاته قائلاً: "أيمن الرمادي مدير فني كبير وحزين لعدم استمراره في الزمالك، كما كنت أتمنى استمرار عماد النحاس في تدريب الأهلي لأنه كان السبب الرئيسي في فوز الفريق بالدوري الموسم الماضي. مصطفى شلبي أفضل من بعض صفقات الزمالك وكان وجوده أهم من شيكو بانزا".

