البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها في عام 2026، مسجلة زيادة إضافية بنسبة 5% بعد أن شهدت قفزة كبيرة بلغت 42% خلال عام 2025.

ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار نتيجة للزيادة المستمرة في الطلب العالمي على الأصول الآمنة، وذلك بحسب ما جاء في تقرير حديث للبنك الدولي.

ارتفاع تاريخي في الأسعار

يتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة، حيث من المتوقع أن تضاعف متوسط أسعارها المسجلة بين عامي 2015 و2019. ومن المحتمل أن يبلغ سعر الأونصة حوالي 4980 دولارًا في غضون 12 شهرًا، مما يعني زيادة تقارب 27% عن المستويات الحالية.

لم تقتصر الزيادات على الذهب فقط، بل من المتوقع أيضًا أن تسجل أسعار الفضة ارتفاعًا تاريخيًا.

يُتوقع أن تسجل الفضة متوسطًا سنويًا قياسيًا في عام 2025 بزيادة تصل إلى 34%، تلى ذلك زيادة إضافية بنسبة 8% في عام 2026. وهذا يجعل الفضة من بين المعادن الأكثر أداءً في الأسواق العالمية.

أسباب ارتفاع الطلب على الذهب

ترجع الأسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير إلى الطلب المتزايد على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل البنوك المركزية على تعزيز احتياطياتها النقدية من خلال زيادة مشترياتها من الذهب.

كما يشير التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية قد تسهم في دعم إضافي لأسعار الذهب والفضة. في ظل هذه الظروف، من المحتمل أن يؤدي تغير المناخ، وخاصة ظاهرة "النينيو"، إلى اضطرابات في الإنتاج الزراعي وزيادة الضغوط على أسعار الغذاء والطاقة.

على الجانب الآخر، حذر التقرير من أن أسعار السلع الأولية الأخرى قد تتعرض للتراجع إذا استمر النمو الاقتصادي العالمي في التباطؤ.

يُعتبر زيادة إنتاج النفط من "أوبك+" عاملاً قد يسهم في زيادة العرض وبالتالي تراجع الأسعار، بينما قد تؤدي الزيادة السريعة في انتشار السيارات الكهربائية حتى عام 2030 إلى خفض الطلب على النفط.

وضع الذهب في السوق المصرية

تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل كبير بالتطورات العالمية، حيث شهدت الأسواق انتعاشًا ملحوظًا. حاليًا، تتذبذب أسعار الذهب في مصر ما بين 15 إلى 20 جنيهاً صعودًا وهبوطًا. وتظهر الأسعار الحالية كالتالي:

عيار 24: 6171 جنيهاً

عيار 21: 5400 جنيهاً

عيار 18: 4628 جنيهاً

الجنيه الذهب: 43200 جنيهاً

شهدت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة تصحيحًا سلبيًا قصير الأجل، وهو ما اعتبرته الأسواق مجرد عملية إعادة ضبط للسعر بالتزامن مع تغييرات في أسعار الأسهم ومستويات الدولار، بعد سلسلة من الارتفاعات الحادة التي حققها الذهب.

وبحسب الخبراء والمحللين، تستمر توقعات سعر الذهب في التوجه نحو الارتفاع المتواصل، مع وجود عوامل كثيرة تؤثر على السوق. وبالنظر إلى الظروف الحالية، من الممكن أن يستمر الزخم الإيجابي للذهب والفضة في عام 2026، ما يجعل الاستثمار في هذه المعادن النفيسة خيارًا جذابًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.