بنمو 70% .. القابضة المعدنية تحقق 36.5 مليار جنيه صادرات خلال العام المالي الماضي

أظهرت الميزانية المجمعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، نمو صادراتها بنسبة 70% خلال العام المالي الماضي 2024-2025.

وكشف المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال الجمعية العامة العادية، إن شركته حققت نحو 36.5 مليار جنيه صادرات خلال العام المالي المنتهي 30 يونيو 2025.

وتابع" بلغ صافي أرباح القابضة المعدنية وشركاتها التابعة نحو 14.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة زيادة 20% مقارنة بالعام المالي السابق.

فرص استثمارية واعدة

وشهدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، استعراض عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة بالشركات التابعة منها:

-مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 300 ألف طن. -مشروع إنتاج رقائق الألومنيوم، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن.

-مشروع رفع تركيز خام الحديد بشركة المناجم والمحاجر.

-مشروع خط إنتاج المواسير الحلزونية بشركة النصر للمواسير.

-مشروع إنتاج ألواح الزجاج المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور.

-مشروع إنتاج الحراريات القاعدية بشركة الإسكندرية للحراريات بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنويا.