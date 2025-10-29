قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: حريصون على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من شركة "إندوراما" العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج المواد الأساسية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الشركات التابعة للوزارة، ومنها في قطاعات الغزل والنسيج، والتعدين، والصناعات الكيماوية، والتي تشهد تنفيذ مشروعات طموحة للتطوير والتحديث بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

توطين الصناعات 

أكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة حريصة على توسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية الكبرى، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة العالية داخل السوق المصرية وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل الصناعي، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم خطط وبرامج إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة على أسس تنافسية حديثة، لتحسين الأداء وتعظيم العائد الاقتصادي، معربا عن ترحيبه بشركة "إندوراما" كشريك محتمل في مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها الشركات التابعة.

من جانبه، قدّم وفد شركة "إندوراما" عرضًا شاملاً حول أنشطة الشركة واستثماراتها العالمية، موضحين أنها تعمل في عدة مجالات تشمل الأسمدة، والبوليمرات، والألياف والخيوط، والقفازات الطبية. كما أعرب الوفد عن اهتمام الشركة الكبير بالسوق المصرية لما تتمتع به من مقومات تنافسية وموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، إلى جانب فرص التعاون في مشروعات التحول الصناعي المستدام.

وزير قطاع الأعمال العام الفرص الاستثمارية التصنيع المحلي القيمة المضافة توطين الصناعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

