اقتصاد

قطاع الأعمال العام: توقيع اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية لتأسيس منظومة تصنيع طبي تخدم الأسواق العربية والعالمية

خلال التوقيع
خلال التوقيع
علياء فوزى

شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية ثلاثية بين كل من شركة "دواه هولدي إنترناشيونال" المصرية التي تساهم بها الشركة القابضة للأدوية (التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، وشركة "دواه فارما" الأمريكية Dawah Pharma LLC، والشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية (QG Medical Devices)، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وقيادات الشركات الثلاث.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون بين الخبرات العربية والأجنبية في مجالات الاستثمار الصناعي والرعاية الصحية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تأسيس منظومة إنتاج وتوريد متكاملة داخل مصر وخارجها، ودعم التقدم العلمي والطبي في المنطقة العربية.

وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة، وفي إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتعزيز الشراكات العالمية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية. وأوضح الوزير أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الاستثمار الصناعي المتقدم وتعزيز الأمن الدوائي الوطني والإقليمي، وبما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية والعربية في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة شريك استراتيجي ومحرك رئيسى في تنفيذ رؤية الدولة، حيث تعكس الشراكة التزام الدولة بدعم التصنيع المحلي وتوطين صناعة المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية تقوم بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار في القطاع الدوائي، ويعد توطين صناعة المستلزمات الطبية أحد أهم الركائز لتعزيز الأمن الدوائي وتؤكد عملها فى تكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة إقليميًا ودوليًا.

كما أكد الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الاتفاقية تمثل خطوة نحو إنشاء منظومة عربية موحدة للإمداد الطبي والتصنيع الدوائي، مشيراً إلى أن التعاون بين الأطراف الثلاثة يضمن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار تنافسية وجودة عالمية، ويعزز الأمن الصحي الإقليمي.

وقال الدكتور حسام عبدالمقصود، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Dawah Pharma LLC: "نحن لا نوقع اتفاقًا تجاريًا فحسب، بل نؤسس لتحالف عربي–دولي حقيقي في مجال الرعاية الصحية. هذه الشراكة تعكس إيماننا العميق بقدرات المنطقة العربية على قيادة التحول الصناعي والطبي عالميًا، وستمهّد الطريق أمام مشاريع تصنيع مشتركة وتبادل خبرات يضع منطقتنا في موقع الريادة".

فيما أضاف السيد فهد عبدالله ملك، نائب رئيس مجلس إدارة QG Medical Devices: "هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين قطر ومصر والولايات المتحدة في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة. نحن نؤمن بأن التكامل بين الأطراف الثلاثة سيُحدث نقلة نوعية في الصناعة الطبية العربية ويجعل منتجاتنا قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية".

واختتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أن هذه الشراكة تمثل تحالفًا استراتيجيًا وتنمويًا يسعى لتحقيق مفهوم "الصحة بلا حدود" من خلال مشروعات صناعية وعلمية تمتد إلى إفريقيا والمنطقة العربية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية عالية الجودة.

المهندس محمد شيمي قطاع الأعمال العام هيئة الشراء الموحد اخبار مصر مال واعمال الإمداد والتموين صناعة الأدوية

