اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام: مشروعات وتوسعات صناعية واستثمارية وسياحية للشركات التابعة في السويس

علياء فوزى

في إطار جولته الميدانية بمحافظة السويس، التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، باللواء أ.ح دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لدفع عجلة التنمية الصناعية والاستثمارية والسياحية داخل نطاق المحافظة.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون البنّاء مع محافظة السويس، مؤكدًا أن المحافظة تمثل ركيزة صناعية واستثمارية وسياحية مهمة في الاقتصاد الوطني، لما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي، وموانئ بحرية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى مقومات سياحية واعدة خاصة في منطقة العين السخنة، تؤهلها لتكون مركزًا متكاملاً لجذب الاستثمارات الصناعية والسياحية.

إحياء عدد من الأصول الصناعية والسياحية

وأكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تطوير وإحياء عدد من الأصول الصناعية والسياحية التابعة لها فضلا عن مشروعات جديدة في محافظة السويس، في إطار خطة شاملة لتعظيم العائد من الأصول وتعزيز مساهمة شركات قطاع الأعمال في خطط التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن المشروعات الجارية في السويس تغطي عدة قطاعات استراتيجية، أبرزها الصناعات الكيماوية، حيث تشهد شركة النصر للأسمدة مشروعات تحديث وتطوير، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين القدرة التنافسية، بما يخدم القطاعات الحيوية وعلى رأسها الزراعة. وفي قطاع الصناعات المعدنية، أشار الوزير إلى مشروع إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة، بعد توقف دام أكثر من عامين، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة لصناعة الألومنيوم في مصر، ويسهم في زيادة الصادرات وتعزيز سلاسل القيمة المحلية في هذا القطاع الاستراتيجي. أما في مجال السياحة والفنادق والتطوير العقاري، فهناك مشروع "أريبا السخنة" التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، وهو مشروع متكامل يستهدف إقامة وجهة سياحية واستثمارية حديثة على ساحل البحر الأحمر، تجمع بين الإقامة الفندقية والخدمات الترفيهية والعقارية. وفي ذات السياق، لفت الوزير إلى أن شركة إيجوث، التابعة للوزارة، قد وقّعت مؤخرًا عقد حق انتفاع لتطوير وتشغيل فندق "جيت بيتش" المملوك لشركة بتروجيت، بما يسهم في دعم تنشيط السياحة الساحلية في منطقة العين السخنة، التي تمثل إحدى أبرز الوجهات السياحية الواعدة في مصر.

من جانبه، رحب اللواء أ.ح دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بزيارة وزير قطاع الأعمال العام، مثمنًا خطوات الوزارة في إعادة تشغيل الأصول الصناعية المتوقفة، وعلى رأسها مصنع بلوكات الأنود، لما يمثله من قيمة مضافة لصناعات استراتيجية مثل الألومنيوم.

وأكد المحافظ استعداد المحافظة الكامل لتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح المشروعات الصناعية والاستثمارية والسياحية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لزيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات ذات الأولوية داخل نطاق المحافظة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

