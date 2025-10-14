مصلحة الضرائب ترتبط إلكترونيًا بـ13 جهة حكومية لتبادل البيانات وتحليل المخاطر

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصبحت مرتبطة إلكترونيًا مع 13 جهة حكومية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات المالية والاقتصادية.

وأوضحت خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الثلاثاء أن الربط يتيح للمصلحة الوصول إلى المعلومات المالية وغير المالية للممولين بشكل مؤمن، مما يسهم في تحليل المخاطر الضريبية بدقة أعلى، وتوجيه الفحص نحو الحالات ذات الأولوية الفعلية دون تحميل الشركات أعباء إضافية.

وأكدت أن هذا التكامل بين مؤسسات الدولة يعزز من كفاءة التحصيل الضريبي، ويدعم جهود الحكومة نحو إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأضافت أن مصلحة الضرائب تعمل على توسيع نطاق الربط ليشمل مزيدًا من الجهات المعنية، في خطوة تستهدف تحقيق الشفافية وتوحيد البيانات لدعم القرارات الاقتصادية المبنية على معلومات دقيقة.