نمو الحصيلة الضريبية بنسبة 35% دون زيادة الأعباء على الممولين

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تحقيق نمو في الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، رغم عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار الضريبة.

وأوضحت خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الثلاثاء أن هذا النمو يعكس نجاح خطة الدولة في توسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير آليات الفحص والتحصيل الإلكتروني بما يضمن عدالة المنافسة بين مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكدت أن المصلحة تركز في الوقت الراهن على تحسين الخدمات المقدمة للممولين، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي ويعزز الثقة المتبادلة بين الدولة وقطاع الأعمال.

وأضافت أن هذا الأداء الإيجابي يمثل مؤشرًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح المالي والإداري، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو حقيقية دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية.