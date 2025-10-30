قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حزب الله»: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
توك شو

الزواج أبعدني عن الفن.. رحمة محسن تتصدر التريند والحقيقة غائبة

رحمة محسن
رحمة محسن
البهى عمرو

تتصدر المطربة رحمة محسن، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، والجميع لا يعلم أين الحقيقة، ولكن على الجميع توخي الحذر في نشر أي معلومة، تخص أي شخص، سواء كان مشهورا أو غير مشهور.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها رحمة مؤشرات البحث، ولكن عندما خرجت في حوار مع الإعلامي عمرو أديب خلال الأسابيع الماضية تصدرت التريند بعد أن قالت إنها تزوجت، وأن الزواج كان سببا في بعدها عن الفن لفترة. 

وكانت قد كشفت المطربة رحمة محسن، مفاجأة عن بدايتها الفنية، وقالت إن البداية لها كانت من أكاديمية الفنون، وأنها في عمر 12 عامًا كانت تغني في مسرح البالون.

ابتعدت لفترة عن الفن

 

وأضافت رحمة محسن، خلال برنامج “ الحكاية”، " ابتعدت لفترة عن الفن بسبب الزواج، ولكن بعدها رجعت للفن".

وردت المطربة رحمة محسن، على سؤال الكثير من السيدات بشأن سر فقدانها الوزن، قائلة إنها قامت بتقليل الأكل، رغم حبها للأكل.

وأضافت: كان عندي ديفوهات وحبيت اظبطها فعملت شوية حاجات بسيطة وقللت الأكل كتير جدا.. وأنا زي أي بنت لما بتلاحظ حاجات في وزنها بتلتزم وتخفف الأكل، وتعمل تخسيس".

وتابعت:" كنت بحب الأكل، وقمت بعملية تجميلية بسيطة والحمد لله سعيدة بفقدان الوزن".

أحمد العوضي

 

وقالت رحمة إنها شاركت مع الفنان الشهم أحمد العوضي، خلال الموسم الرمضاني، بمسلسل فهد البطل" أحمد العوضى صدقني في وقت، ناس كتير لم تصدق، والحمد لله كنت على قدر الثقة".

وردت على شائعة الارتباط بالعوضي بضحكة وقالت:" العوضي حبيب قلبي ونجم كبير، وأنا شرف لي العمل معه، ومسلسل فهد البطل لن يكون الأخير".

رحمة محسن المطربة رحمة محسن المطربة رحمة

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

استخدم تطبيق على الأنترنت.. القبض على شحص روج لممارسة الفجور بالمنصورة

استخدم تطبيقا على الإنترنت.. القبض على شخص روج لممارسة الفجور بالمنصورة

صفحات مزيفة على الأنترنت.. عامل ينصب على راغبى أداء فريضة العمرة

صفحات مزيفة على الإنترنت.. عامل ينصب على راغبى أداء فريضة العمرة

رذيلة أون لاين.. القبض على 10 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

رذيلة أون لاين.. القبض على 10 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

