الزواج أبعدني عن الفن.. رحمة محسن تتصدر التريند والحقيقة غائبة

تتصدر المطربة رحمة محسن، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، والجميع لا يعلم أين الحقيقة، ولكن على الجميع توخي الحذر في نشر أي معلومة، تخص أي شخص، سواء كان مشهورا أو غير مشهور.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها رحمة مؤشرات البحث، ولكن عندما خرجت في حوار مع الإعلامي عمرو أديب خلال الأسابيع الماضية تصدرت التريند بعد أن قالت إنها تزوجت، وأن الزواج كان سببا في بعدها عن الفن لفترة.

وكانت قد كشفت المطربة رحمة محسن، مفاجأة عن بدايتها الفنية، وقالت إن البداية لها كانت من أكاديمية الفنون، وأنها في عمر 12 عامًا كانت تغني في مسرح البالون.

ابتعدت لفترة عن الفن

وأضافت رحمة محسن، خلال برنامج “ الحكاية”، " ابتعدت لفترة عن الفن بسبب الزواج، ولكن بعدها رجعت للفن".

وردت المطربة رحمة محسن، على سؤال الكثير من السيدات بشأن سر فقدانها الوزن، قائلة إنها قامت بتقليل الأكل، رغم حبها للأكل.

وأضافت: كان عندي ديفوهات وحبيت اظبطها فعملت شوية حاجات بسيطة وقللت الأكل كتير جدا.. وأنا زي أي بنت لما بتلاحظ حاجات في وزنها بتلتزم وتخفف الأكل، وتعمل تخسيس".

وتابعت:" كنت بحب الأكل، وقمت بعملية تجميلية بسيطة والحمد لله سعيدة بفقدان الوزن".

أحمد العوضي

وقالت رحمة إنها شاركت مع الفنان الشهم أحمد العوضي، خلال الموسم الرمضاني، بمسلسل فهد البطل" أحمد العوضى صدقني في وقت، ناس كتير لم تصدق، والحمد لله كنت على قدر الثقة".

وردت على شائعة الارتباط بالعوضي بضحكة وقالت:" العوضي حبيب قلبي ونجم كبير، وأنا شرف لي العمل معه، ومسلسل فهد البطل لن يكون الأخير".