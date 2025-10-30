رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

تستعد المطربة الشعبية رحمة محسن، لطرح أغنية جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته في موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل فهد البطل مع الفنان أحمد العوضي، الذي تصدر مؤشر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.



https://www.instagram.com/reel/DQW7iE9jSZZ/?igsh=MTF6aDFzNWpodjNtcQ==

وكتبت رحمة محسن :"برنامج مقالب غنوتنا خلال ايام ".





رحمة محسن تدخل عالم التمثيل بمسلسل “علي كلاي”

وكانت أعلنت المطربة رحمة محسن دخولها عالم التمثيل للمرة الأولى، من خلال مشاركتها في مسلسل «علي كلاي» الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

ويأتي دخول رحمة مجال التمثيل بعد النجاح الذي حققته العام الماضي كمطربة، من خلال أغنيتها الشهيرة «أنا الزمان ياما دغدغني» التي قُدمت ضمن أحداث مسلسل «فهد البطل»، والتي لاقت انتشارًا واسعًا وقت عرضها.

ويعد «علي كلاي» ليس التعاون الأول بين رحمة محسن وأحمد العوضي، ولكن هذه المرة من خلال التمثيل، وسط توقعات بأن يحقق العمل حضورًا قويًا في موسم رمضان المقبل.