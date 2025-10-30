قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
بعد تأخير الساعة.. مترو الأنفاق يكشف مواعيده الجديدة
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
مقارنة بين إم جي 7 و هونج تشي أوسادو 2026
إعلام فلسطيني: آليات إسرائيلية تطلق النيران تجاه سكان شرقي غزة
تصاعد قصف الاحتلال على خان يونس... ونتنياهو يتعهد بنزع سلاح "حماس" بدعم أمريكي
مشرّعون أمريكيون يدعون لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية أجنبية
الخارجية الأمريكية: لا بد من وقف الدعم المؤجّج للصراع في السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

واصلت أسعار الدواجن اليوم الخميس الانخفاض في الأسواق والبورصة بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر كرتونة البيض نحو 15 جنيهًا خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن  اليوم 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 74 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالى 58 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.
 
كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيها بعدما كان سعرها 102 جنيه أمس وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

بينما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم 

ووتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 130 جملة لتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 

انخفاض أسعار الدواجن 

ومن جانبه، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن بالمزرعة انخفضت بشكل كبير ، حيث وصل سعر الكيلو إلي 60 جنيهًا بالمزرعة ،  وهذا يعني خسارة للمربي ، معلقا: "السعر العادل لتكلفة الدواجن حاليا تتراوح من 70 ل 75 جنيهًا بالمزرعة".

وناشد "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة دعم المربيين للحفاظ على صناعة هامة مثل صناعة الدواجن، لإن المربي فى موقف سيئ من حيث الخسارة ، مؤكدا أننا نستهلك 4.5 مليون طائر يوميا وبالتالى لاتوجد أى دولة تستطيع توفير كل تلك الكميات حين توقف المربي عن الانتاج . 

وكشف "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" عن أهم الحلول لمواجهة انخفاض الأسعار وهو فتح أسواق جديدة أمام تصدير الدواجن ، مع منع الاستيراد للدواجن خاصة وأننا لدينا اكتفاء ذاتي منها ، فضلا عن التفعيل الجزئي لعدم تداول الدواجن الحية ، وبالتالى ضخ الدواجن المبردة فى أيام كثيرة الاستهلاك مثل شهر رمضان.

كما طالب بضرورة زيادة الانتاجية والاتاحية أمام المواطنين للحفاظ على التوازن بالأسواق .

وأشار إلى أن أسعار الكتاكيت انخفضت أكثر من80% من سعرها ، فكان سعر الكتكوت 55 جنيهًا،  أما الآن يصل سعر الكتكوت إلي 12 جنيهًا .

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ البانيه سعر كيلو البانيه البيض كرتونة البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل اليوم

البابا تواضروس

البابا تواضروس: حديث الرئيس السيسي مع وفد مجلس الكنائس اتسم بالإنسانية والوطنية

البابا تواضروس

البابا تواضروس عن المتنيح الأنبا أنطونيوس مرقس: كان يحب إفريقيا وخدم في بلاد كثيرة

بالصور

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد