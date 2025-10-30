تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

واصلت أسعار الدواجن اليوم الخميس الانخفاض في الأسواق والبورصة بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر كرتونة البيض نحو 15 جنيهًا خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 74 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالى 58 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.



كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 85 جنيها بعدما كان سعرها 102 جنيه أمس وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

بينما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.





أسعار البيض اليوم

ووتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 130 جملة لتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.



انخفاض أسعار الدواجن

ومن جانبه، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن بالمزرعة انخفضت بشكل كبير ، حيث وصل سعر الكيلو إلي 60 جنيهًا بالمزرعة ، وهذا يعني خسارة للمربي ، معلقا: "السعر العادل لتكلفة الدواجن حاليا تتراوح من 70 ل 75 جنيهًا بالمزرعة".

وناشد "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة دعم المربيين للحفاظ على صناعة هامة مثل صناعة الدواجن، لإن المربي فى موقف سيئ من حيث الخسارة ، مؤكدا أننا نستهلك 4.5 مليون طائر يوميا وبالتالى لاتوجد أى دولة تستطيع توفير كل تلك الكميات حين توقف المربي عن الانتاج .

وكشف "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" عن أهم الحلول لمواجهة انخفاض الأسعار وهو فتح أسواق جديدة أمام تصدير الدواجن ، مع منع الاستيراد للدواجن خاصة وأننا لدينا اكتفاء ذاتي منها ، فضلا عن التفعيل الجزئي لعدم تداول الدواجن الحية ، وبالتالى ضخ الدواجن المبردة فى أيام كثيرة الاستهلاك مثل شهر رمضان.

كما طالب بضرورة زيادة الانتاجية والاتاحية أمام المواطنين للحفاظ على التوازن بالأسواق .

وأشار إلى أن أسعار الكتاكيت انخفضت أكثر من80% من سعرها ، فكان سعر الكتكوت 55 جنيهًا، أما الآن يصل سعر الكتكوت إلي 12 جنيهًا .