أخبار العالم

شي جين: على الصين وأمريكا التفاعل بشكل صحيح على الساحتين الدولية والإقليمية

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
محمود نوفل

أعلن التلفزيون المركزي الصيني أن رئيس البلاد شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة.

وأشار التليفزيون المركزي الصيني إلى أن زعيما الصين والولايات المتحدة اتفقا على استمرار التواصل ، فيما يتطلع ترامب إلى زيارة الصين مطلع العام المقبل حيث دعا شي جين بينغ لزيارة الولايات المتحدة.

وفي تصريحات له ، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: ينبغي أن تظل العلاقات التجارية والاقتصادية القوة الدافعة للعلاقات الصينية الأمريكية لا أن تكون حجر عثرة.

وأضاف شي جين بينغ في تصريحاته : على الصين والولايات المتحدة الحفاظ على التفاعل على جميع المستويات ومن خلال جميع القنوات لتحسين التفاهم المتبادل.وتابع شي جين بينغ: الصين والولايات المتحدة يمكنهما العمل معا لتحقيق أهداف أكبر لصالح العالم أجمع.

وزاد الرئيس الصيني : بكين ستستضيف العام المقبل 2026 قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ APEC وستستضيف الولايات المتحدة قمة مجموعة الدول العشرين وعلى الجانبين دعم بعضهما البعض والسعي لتحقيق نتائج إيجابية من القمتين.

وختم شي جين بينغ تصريحاته بالقول : على الصين والولايات المتحدة التفاعل بشكل صحيح على الساحتين الدولية والإقليمية.
 

التلفزيون المركزي الصيني دونالد ترامب الولايات المتحدة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ قمة مجموعة الدول العشرين

