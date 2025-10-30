الرئيس الصيني لترامب: تنمية بلادنا تواكب رؤيتكم لجعل أمريكا عظيمة مجددا

أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينج"، عن تقديره للجهود الكبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأشاد الرئيس الصيني - خلال لقائه ترامب في قاعدة جوية في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، قبيل اجتماع تاريخي، اليوم /الخميس/ - بجهود ترامب في صنع السلام، على الرغم من قوله إن بكين وواشنطن لا يتفقان دائما، وقال شي: "نظرا لاختلاف ظروفنا الوطنية، لا نتفق دائما، ومن الطبيعي أن تحدث خلافات بين القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم من حين لآخر".



وأضاف الرئيس الصيني أنه يتعين على الزعيمين "التمسك بالمسار الصحيح وضمان استمرارية مسيرة العلاقات الصينية الأمريكية".. وقال "لطالما آمنت بأن تنمية الصين تواكب رؤيتكم لجعل أمريكا عظيمة مجددا". وفق شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم.



وأشار إلى تصريحاته السابقة بأن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين.. قائلا "هذا ما علمنا إياه التاريخ وما يتطلبه الواقع".



واستهل ترامب اللقاء بتقديم التحية "الحارة" لنظيره الصيني.. وقال وهو يصافح "شي" على سجادة حمراء أمام علمين أمريكيين وآخرين صينيين: "سعيد برؤيتك مجددا".



وقد غادر ترامب القاعة أولا، حيث استقبله نظيره الصيني.. وقال ترامب: لا شك في أننا سنعقد اجتماعا ناجحا للغاية؛ لكنه مفاوض صعب للغاية وهذا ليس جيدا، ونعرف بعضنا البعض جيدا".



وقال ترامب - عندما سُئل عما إذا كان يتوقع توقيع اتفاقية تجارية - "ربما، سيكون لدينا تفاهم كبير؛ تربطنا علاقة رائعة، لطالما كانت بيننا علاقة رائعة".



ومن المقرر أن يبحث الرئيسان الأمريكي والصيني - أثناء اجتماعهما الأول خلال ولاية ترامب الثانية - مجموعة من القضايا الشائكة، بما في ذلك الرسوم الجمركية واختلال التوازن التجاري الناتج عنها، وضوابط التصدير الشاملة التي تفرضها الصين على المعادن النادرة، والقيود الأمريكية على وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، ودور الصين في تجارة مخدر الفنتانيل غير المشروعة.



ومن المرجح أيضا أن تطرح على طاولة محادثات الرئيسين - خلال محادثاتهما - مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي، ومستقبل تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير "تيك توك" في الولايات المتحدة، والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى تايوان.