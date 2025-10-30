تكريم رئيسي حي شمال وجنوب الغردقة تقديراً لجهودهما خلال فترة عملهما

في لفتة تقديرية تعكس حرص القيادة المحلية على دعم الكفاءات، كرّم اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، اليوم، كلًا من اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب، واللواء محمد سليم رئيس حي شمال، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهما بالمدينة.

وأشاد رئيس المدينة بما قدّماه من جهود متميزة وفعالة خلال فترة توليهما المسؤولية، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات داخل الأحياء كان نتيجة عمل متواصل وروح تعاون وإخلاص في خدمة المواطنين ورفع مستوى الأداء والخدمات.

وعبّر اللواء ياسر حماية عن تقديره العميق لما قدّماه من عطاء، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهما القادمة، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم القيادات النشيطة وتوجيه خبراتهم لخدمة العمل العام في مواقع مختلفة.

ويأتي هذا التكريم في إطار تعزيز ثقافة التقدير والتحفيز داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وتشجيع القيادات على مواصلة العطاء لخدمة أبناء المدينة وتحقيق مزيد من التطوير.