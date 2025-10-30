ليفربول يحقق رقما كارثيا بعد وداع كأس كاراباو

حقق فريق ليفربول رقما كارثيا بعد وداع كأس كاراباو من الدور ثمن النهائي على يد كريستال بالاس.

وخسر ليفربول أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد" أمس الأربعاء.



وبحسب شبكة أوبتا، خسر ليفربول مباريات أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا في جميع المسابقات (6 مباريات).

غياب صلاح

وغاب النجم المصري محمد صلاح صلاح عن قائمة المباراة، للراحة، ما أثر بشكل واضح على أداء الفريق الهجومي.

وبهذا الفوز، نجح كريستال بالاس في تحقيق انتصاره الثالث على الريدز خلال الموسم الحالي، ليواصل عقدته أمام رجال أنفيلد.