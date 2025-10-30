مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح على متن 20 رحلة دولية اليوم

يواصل مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر نشاطه السياحي المكثف، مع استمرار تدفق الرحلات القادمة من العواصم والمدن الأوروبية، في مؤشر يعكس قوة الموسم الشتوي وارتفاع معدلات الحركة السياحية بالمنطقة.

4 آلاف سائح في يوم واحد

وأظهرت جداول التشغيل بالمطار استقبال نحو 4 آلاف سائح اليوم الخميس، قادمين على متن 20 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية، وذلك ضمن 183 رحلة دولية من المقرر استقبالها خلال الأسبوع الجاري.

إجراءات منظمة واستقبال متميز

وتقوم الجهات المختصة داخل المطار بتنفيذ إجراءات استقبال السياح بكل سهولة ويسر، مع التزام كامل بالإجراءات الأمنية والاحترازية، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات ونقل الوفود إلى الفنادق والمنتجعات السياحية للاستمتاع بشواطئ مرسى علم المميزة.

تنوع خطوط الطيران الأوروبية

وتتضمن رحلات اليوم:

3 رحلات من بولندا

5 رحلات من التشيك

3 رحلات من ألمانيا

رحلة داخلية

رحلتين من سويسرا

3 رحلات من إيطاليا

رحلة من هولندا

رحلة من مولدوفا

رحلة من النمسا

استمرار تدفق الحركة الجوية

ويُذكر أن المطار يشهد الأسبوع الجاري وصول رحلات من 12 دولة مختلفة، تتصدرها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، ما يعزز حضور مرسى علم كأحد أهم المقاصد السياحية على البحر الأحمر خلال الموسم الشتوي.