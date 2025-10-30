قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية
تكريم رئيسي حي شمال وجنوب الغردقة تقديراً لجهودهما خلال فترة عملهما
مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح على متن 20 رحلة دولية اليوم
نقطة وحيدة تعطل الصفقة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الزمالك لضم نجم بتروجيت
التطوير العقاري: المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان
ليفربول يحقق رقما كارثيا بعد وداع كأس كاراباو
مفتي الجمهورية: المتحف الكبير يجسدعراقة وريادة الحضارة المصرية
مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟
نشر فيديوهات خادشة للحياء.. أم مكة تواجه الحبس سنتين بالقانون
المالية: نعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري
محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح على متن 20 رحلة دولية اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

يواصل مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر نشاطه السياحي المكثف، مع استمرار تدفق الرحلات القادمة من العواصم والمدن الأوروبية، في مؤشر يعكس قوة الموسم الشتوي وارتفاع معدلات الحركة السياحية بالمنطقة.

4 آلاف سائح في يوم واحد

وأظهرت جداول التشغيل بالمطار استقبال نحو 4 آلاف سائح اليوم الخميس، قادمين على متن 20 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية، وذلك ضمن 183 رحلة دولية من المقرر استقبالها خلال الأسبوع الجاري.

إجراءات منظمة واستقبال متميز

وتقوم الجهات المختصة داخل المطار بتنفيذ إجراءات استقبال السياح بكل سهولة ويسر، مع التزام كامل بالإجراءات الأمنية والاحترازية، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات ونقل الوفود إلى الفنادق والمنتجعات السياحية للاستمتاع بشواطئ مرسى علم المميزة.

تنوع خطوط الطيران الأوروبية

وتتضمن رحلات اليوم:

3 رحلات من بولندا

5 رحلات من التشيك

3 رحلات من ألمانيا

رحلة داخلية

رحلتين من سويسرا

3 رحلات من إيطاليا

رحلة من هولندا

رحلة من مولدوفا

رحلة من النمسا

استمرار تدفق الحركة الجوية

ويُذكر أن المطار يشهد الأسبوع الجاري وصول رحلات من 12 دولة مختلفة، تتصدرها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، ما يعزز حضور مرسى علم كأحد أهم المقاصد السياحية على البحر الأحمر خلال الموسم الشتوي.

