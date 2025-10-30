قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة وكوكبة من رجال القضاء| تفاصيل
بسمة وهبة: المتحف الكبير يعزز مكانة مصر السياحية ويزيد من قيمة عملتها الوطنية
طلب منها ليلة حمرا .. راقصة تستعين بزوجها لتأديب معجب بالهرم
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025
مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
زاهي حواس: أنفقنا 2 مليار دولار على المتحف المصري الكبير.. فيديو
زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون
الصور الأولى.. يسرا وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف هادي الباجوري
أبو العينين بمؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا
دولة حبيسة.. وزير الخارجية: غير مقبول مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر
ننشر نموذج الموافقة المستنيرة لعمليات جراحة المسالك البولية
بالصور

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
آية التيجي

في خطوة علمية تُبشر بعصر جديد في علاج السرطان، كشف باحثون أميركيون عن علاج مبتكر يعتمد على الضوء يمكنه القضاء على الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة، مما يمثل تحولًا جذريًا في طرق العلاج الحديثة.

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

ووفقًا لما نشره موقع Science Alert، يعتمد الاكتشاف على استخدام ضوء قريب من الأشعة تحت الحمراء لقتل الخلايا المصابة، من خلال تسخين الأورام بشكل دقيق وآمن.

ويعرف العلاج الجديد باسم العلاج الحراري الضوئي (Photothermal Therapy)، وهو تقنية تستخدم ضوء LED القريب من الأشعة تحت الحمراء لتوليد حرارة موضعية داخل الورم تؤدي إلى تدمير الخلايا السرطانية.
ويتميز هذا الأسلوب بأنه:

ـ لا يضر الأنسجة السليمة المحيطة بالورم:

ـ يعتمد على أنظمة إضاءة رخيصة وآمنة بدلًا من أجهزة الليزر المكلفة والمعقدة.

ـ يُعتبر بديلًا أقل توغلًا وأكثر أمانًا مقارنة بالعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

كيف يعمل العلاج؟

يتم تسليط الضوء تحت الأحمر على المنطقة المصابة لتوليد حرارة محدودة النطاق تستهدف الخلايا السرطانية فقط.

الخلايا السليمة تبقى دون ضرر، لأنها أقل حساسية للحرارة مقارنة بالخلايا المصابة.

يُحدث العلاج تأثيرًا موضعيًا دقيقًا، ما يجعله مناسبًا لأنواع متعددة من الأورام.

دمج العلاج الضوئي مع أساليب أخرى

ويُخطط العلماء لاستخدام هذه التقنية مع العلاجات المناعية أو الأدوية الموجهة لتعزيز الفاعلية، إذ إن الحرارة الناتجة تجعل الخلايا السرطانية أكثر ضعفًا أمام العلاجات الأخرى، وتُحفز الجهاز المناعي لمهاجمة الورم.

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟


التطبيقات المستقبلية

ويعمل الباحثون حاليًا على تطوير أنظمة داخلية قابلة للزرع يمكنها إصدار الضوء باستمرار داخل الجسم لمراقبة الأورام ومكافحتها.

ويجري اختبار التقنية على أنواع متعددة من السرطان مثل سرطان الثدي والقولون، مع نتائج أولية واعدة.

ويتوقع أن يقلل العلاج الضوئي من الألم ووقت التعافي مقارنة بالعلاجات التقليدية.

التحديات أمام طرح العلاج

رغم أن العلاج لا يزال في مراحله الأولى من التجارب، إلا أن العلماء يرون فيه ثورة طبية حقيقية نحو جعل علاج السرطان أكثر دقة وإنسانية وأقل تكلفة.

ويؤكد الخبراء أن نجاح التقنية قد يفتح الباب أمام جيل جديد من العلاجات الحرارية الذكية المعتمدة على الضوء بدل السموم الكيميائية.

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

