بالصور

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

آية التيجي

في الوقت الذي يسعى فيه الكثيرون لتناول أطعمة ومكملات غذائية «مدعّمة بالفيتامينات»، حذّرت دراسات طبية حديثة من أن الفيتامينات قد تتحول من عنصر مفيد إلى خطر صامت على الجسم عند تناولها بجرعات زائدة أو بصورة غير مدروسة.

فبينما تُسوَّق بعض المنتجات على أنها “غنية بالمغذيات”، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى تراكم الفيتامينات والمعادن في الجسم بشكل ضار، خصوصاً الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل A وD وE، والتي لا يتخلص منها الجسم بسهولة.

كيف “تخدع” بعض الأطعمة الجسم؟

وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تخدعنا ونظم بأنها مفيدة للجسم، ولكنها على عكس ذلك، وفقا لما جاء في موقع “مايو كلينك”، ومن أبرزها ما يلي :

ـ الأطعمة المدعّمة بالفيتامينات والمعادن:

وقد تبدو خيارًا صحيًا، لكنها ترفع مخزون الجسم من هذه العناصر إلى مستويات غير آمنة، خصوصًا عند تناولها مع مكملات غذائية في نفس الوقت.

ـ رقائق الإفطار أو العصائر المدعّمة بفيتامين D أو الكالسيوم:

 وتناول رقائق الإفطار أو العصائر المدعّمة بفيتامين D أو الكالسيوم، إلى جانب مكملات يومية، قد يؤدي إلى تجاوز الحد الأعلى الموصى به من هذه العناصر.

ـ الفيتامينات :

وبعض الفيتامينات لا تُطرح بسهولة من الجسم، مما يجعلها تتراكم وتسبب تسممًا غذائيًا صامتًا بمرور الوقت.

وأثبتت الدراسات الحديثة أن تناول الفيتامينات المتعددة(Multivitamins) لا يحسن الأداء البدني أو يطيل العمر كما يُروّج له.

فيتامينات تتحول إلى خطر عند الإفراط

ـ فيتامين أ (Vitamin A):
الإفراط في تناوله يؤدي إلى تلف الكبد وهشاشة العظام، وقد يسبب تشوهات للأجنة أثناء الحمل، بالإضافة إلى جفاف الجلد وتساقط الشعر.

ـ فيتامين د (Vitamin D):
الجرعات العالية قد تؤدي إلى زيادة الكالسيوم في الدم مما يسبب الغثيان وضعف العضلات وحصى الكلى واضطرابات القلب.

ـ فيتامين ج (Vitamin C):
رغم كونه آمناً نسبيًا، إلا أن الإفراط فيه قد يسبب مشاكل هضمية وآلامًا في المعدة وتكون حصى الكلى لدى بعض الأشخاص.

لماذا يحدث هذا “الخداع الغذائي”؟

لأن الإعلانات التجارية تروّج لمفهوم “كلما زادت الفيتامينات كان أفضل”، في حين أن الجسم يحتاج فقط جرعات محددة يومياً، وفقا لما جاء في موقع "ويب ميد" .

لأن البعض يتناول مكملات إلى جانب أطعمة مدعّمة دون وعي، ما يؤدي إلى تراكم تدريجي للمواد الغذائية في الجسم.

لأن بعض الأنظمة الصحية تتجاهل الحدود العليا المسموح بها لكل فيتامين، ما يرفع خطر التسمم الغذائي البطيء.

كيف تتجنب الخطر؟

ـ لا تتناول أي مكمل غذائي دون استشارة الطبيب أو أخصائي تغذية.

ـ راقب كمية الفيتامينات التي تحصل عليها من الأطعمة والمكملات.

ـ التزم بالجرعات اليومية الموصى بها حسب عمرك وجنسك وحالتك الصحية.

ـ اختر الأطعمة الطبيعية كخيار أول، واعتبر المكملات مساندة عند الحاجة فقط.

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

