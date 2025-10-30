قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

28.4 مليون جنيه حصيلة مزاد اليوم لبضائع جمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة والعوجه والعريش

الجمارك المصرية
الجمارك المصرية
محمد يحيي

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة وسيناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ ، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة والعوجه والعريش .

بيع البضائع

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١١ لوط بضائع تخص جمارك الدخيلة بمبلغ ٦ مليون و٦٤٩ ألف جنيه ، والبيع النهائى لعدد ٧ لوط بضائع تخص جمارك الإسكندرية بمبلغ ٧ مليون و٣٤٥ ألف و١٠٠ جنيه.

وتم البيع النهائى لعدد ٦ لوط بضائع تخص جمارك دمياط بمبلغ ١٤ مليون و٢١٧ألف و٧٠٠ جنيه، والبيع النهائى لعدد ٢ لوط بضائع تخص جمارك العريش والعوجه بمبلغ ١٩٢ ألف و٦٠٠ جنيه.

وبلغ إجمالي عدد لوطات البضائع المباعة ٢٦ لوط بمبلغ إجمالى ٢٨ مليون و٤٠٤ ألف و٤٠٠ جنيه.

جمارك دمياط نادى الجيزة الجمارك جمرك الدخيلة جمرك الإسكندرية

