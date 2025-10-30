28.4 مليون جنيه حصيلة مزاد اليوم لبضائع جمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة والعوجه والعريش

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة وسيناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ ، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة والعوجه والعريش .

بيع البضائع

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١١ لوط بضائع تخص جمارك الدخيلة بمبلغ ٦ مليون و٦٤٩ ألف جنيه ، والبيع النهائى لعدد ٧ لوط بضائع تخص جمارك الإسكندرية بمبلغ ٧ مليون و٣٤٥ ألف و١٠٠ جنيه.

وتم البيع النهائى لعدد ٦ لوط بضائع تخص جمارك دمياط بمبلغ ١٤ مليون و٢١٧ألف و٧٠٠ جنيه، والبيع النهائى لعدد ٢ لوط بضائع تخص جمارك العريش والعوجه بمبلغ ١٩٢ ألف و٦٠٠ جنيه.

وبلغ إجمالي عدد لوطات البضائع المباعة ٢٦ لوط بمبلغ إجمالى ٢٨ مليون و٤٠٤ ألف و٤٠٠ جنيه.