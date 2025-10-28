تفاصيل جلسة مزاد 30 أكتوبر لبيع سيارات وبضائع جمارك ‏المحافظات ‏

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من السيارات والبضائع الخاصة بعدد من الجمارك المصرية، من بينها جمارك نويبع والدخيلة والإسكندرية ودمياط والعريش، وذلك يوم 30 أكتوبر 2025.

و تقام جلسة المزاد العلني للسيارات الحكومية تقام في قاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

و تشمل المركبات المعروضة للبيع سيارات ملاكي ماركات متعددة، من ماركات مختلفة بعضها مرخص والبعض الآخر لا يجوز ترخيصه .

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 الاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.

ويمكن طلب ‏كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة ‏المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، والبيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.