بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

آية التيجي

يتميز جيلي الرمان بلونه الجذاب ومذاقه الفريد الذي يجمع بين الحلاوة والانتعاش، بالإضافة إلى فوائده الصحية لاحتوائه على مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان الطبيعي.

وقدّمت الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الشهير على قد الإيد وصفة مميزة لتحضير جيلي الرمان بطريقة سهلة وبمذاق رائع، ليكون من الحلويات الخفيفة والمنعشة التي تناسب جميع الأوقات، خاصة في فصل الشتاء.

مكونات جيلي الرمان:

عصير رمان طبيعي طازج

بودرة الجيلي (أو الجيلاتين)

سكر حسب الرغبة

ماء دافئ (حسب نوع بودرة الجيلي المستخدمة)

حبات رمان للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:

ـ لتحضير المزيج: ضعي عصير الرمان مع الماء على النار، ثم أضيفي بودرة الجيلي وقلّبي حتى تذوب تمامًا.

ـ التحلية: أضيفي القليل من السكر إذا رغبتِ في مذاق أكثر حلاوة، وحرّكي حتى يمتزج جيدًا.

ـ التشكيل: صبّي المزيج في قوالب التقديم أو أكواب شفافة، ويمكن وضع بعض حبات الرمان بداخل القالب لإطلالة جذابة.

ـ التبريد: ضعي القوالب في الثلاجة حتى يتماسك الجيلي جيدًا، لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات.

ـ التقديم: يُقدَّم جيلي الرمان باردًا، ويمكن تزيينه بحبات الرمان أو أوراق النعناع لإضافة لمسة مميزة.

نصيحة الشيف نجلاء الشرشابي

لتحصلي على أفضل قوام للجيلي، يُفضل استخدام عصير الرمان الطبيعي الطازج بدلًا من الجاهز، لأن العصير الصناعي يحتوي على سكريات ومثبتات تؤثر على تماسك الجيلي ونكهته.

