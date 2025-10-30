أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

تصدر اسم الفنانة رحمة محسن مؤشرات البحث على جوجل وفي مختلف وسائل التواصل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول قسيمة زواجها من رجل اعمال شهير ، بجانب تسريب عدة فيديوهات خاصة لها على السوشيال ميديا وإثباتات منسوبة إليها.

وفى أول تعليق للمأذون الشرعي الذي خرجت من مكتبه وثيقة عقد الزواج ، قال بسام فتحي عمار فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، إنه بالفعل عقد القران بين الفنانة رحمة محسن وزوجها فى عام ٢٠٢٣ ، وان الطلاق وقع بعد اشهر من الزواج وتم فى عام ٢٠٢٤ عن طريق مأذون آخر.

بلاغ لفحص فيديوهات مخلة للمغنية رحمة محسن

وتقدم محام بالنقض ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة رحمة محسن، يتهمها: بالتحريض على الفسق والفجور - والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة.

وأوضح في شكواه: "المشكو ضدها قد قامت بتصوير نفسها وهي تقوم بممارسه الجنس مع آخر وكانت تعلم بتصويرها على وجه يقيني لا يقبل الشك والتاويل".

نقيب المهن الموسيقية يضع حل لأزمة رحمة محسن

وعلم موقع “صدي البلد” من مصادره الخاصة، أن نقابة المهن الموسيقية بدأت بالفعل فى وضع حل لهذه الأزمة وذلك بعد ان تواصل نقيب الموسيقيين مصطفي كامل مع الفنانة رحمة محسن ، حتى لا يتفاقم الأمر.

رحمة محسن تدخل عالم التمثيل بمسلسل “علي كلاي”

وكانت أعلنت المطربة رحمة محسن دخولها عالم التمثيل للمرة الأولى، من خلال مشاركتها في مسلسل «علي كلاي» الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

ويأتي دخول رحمة مجال التمثيل بعد النجاح الذي حققته العام الماضي كمطربة، من خلال أغنيتها الشهيرة «أنا الزمان ياما دغدغني» التي قُدمت ضمن أحداث مسلسل «فهد البطل»، والتي لاقت انتشارًا واسعًا وقت عرضها.

ويعد «علي كلاي» ليس التعاون الأول بين رحمة محسن وأحمد العوضي، ولكن هذه المرة من خلال التمثيل، وسط توقعات بأن يحقق العمل حضورًا قويًا في موسم رمضان المقبل.