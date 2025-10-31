وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي

أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن زيادة تتراوح بين 20 و25% في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال العام الحالي، مؤكدًا أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على دعم المستثمر المحلي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الاستثمار، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن تغيير الفكر القديم في إدارة ملف الاستثمار يأتي على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والهيكلي يمثلان ركيزتين أساسيتين للنقلة النوعية التي يشهدها قطاع الاستثمار في مصر.

منصات رقمية متكاملة

وأضاف وزير الاستثمار، أن الحكومة اتخذت خطوات واسعة نحو رقمنة الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم عقد 37 اجتماعًا مع أكثر من 50 جهة حكومية بهدف تنسيق الجهود وتوفير منصات رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين.

وأشار إلى أن المنصة الرقمية الموحدة للاستثمار باتت توفر أكثر من 300 ترخيص من خلال 41 جهة حكومية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات تأسيس وتشغيل المشروعات الاستثمارية.