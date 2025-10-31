وزير الاستثمار: اتخذنا 29 إجراء لتسهيل زمن الإفراج الجمركي

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة اتخذت 29 إجراءً لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي، ما أدى إلى خفض متوسط زمن الإفراج من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مشيرًا إلى أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو الوصول إلى يومين فقط.

وأوضح وزير الاستثمار، في حديثه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن تسهيل الإفراج الجمركي يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن الوزارة طالبت بزيادة أيام عمل الموظفين من 5 إلى 7 أيام أسبوعيًا لتسريع الإجراءات وتحقيق الانسيابية في حركة السلع.

سياسات نقدية واضحة ومستقرة

وأشار وزير الاستثمار إلى أن المستثمر المحلي والأجنبي بحاجة إلى سياسات نقدية واضحة ومستقرة، موضحًا أن تطوير الصناعة لا يمكن أن يتحقق دون تيسير حركة التجارة، وأضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تؤهله للنمو بثلاثة أضعاف حجمه الحالي بفضل موقعه الجغرافي المتميز، مؤكدًا أن اتساع حجم الاقتصاد سيشجع مزيدًا من الاستثمارات المحلية والأجنبية.