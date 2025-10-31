وزير الاستثمار: التغير الاقتصادي العالمي القادم في صالح مصر

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العالم يشهد حاليًا تحولًا اقتصاديًا غير مسبوق يعيد تشكيل قواعد النظام العالمي التي سادت خلال العقود الأربعة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التغير "سيكون في صالح مصر" بفضل ما تمتلكه من قدرات تنافسية في الصناعة والبنية التحتية.

عايشًا وتنافسًا بين القطبين

وقال وزير الاستثمار، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن مرحلة العولمة كما عرفناها قد انتهت، موضحًا أن العالم انتقل من نظام القطب الواحد الذي تقوده الولايات المتحدة إلى نظام متعدد الأقطاب تتصدره الصين كقوة اقتصادية وصناعية كبرى، وأن السنوات المقبلة ستشهد تعايشًا وتنافسًا بين القطبين الأمريكي والصيني.

وأضاف وزير الاستثمار، أن التحول الجاري في خريطة الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية سيخلق فرصًا كبيرة أمام الدول القادرة على استيعاب هذه التغيرات، موضحًا أن مصر من أبرز الدول المؤهلة لجذب الاستثمارات ونقل خطوط الإنتاج بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وقدراتها الصناعية المتنامية.