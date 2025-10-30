استثمار عقاري مشترك بين السعودية ومصر يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة

أعلن رجل الأعمال السعودي جابر بن خالد الحربي عن إطلاق مشروع عقاري بمدينة الشيخ زايد الجديدة في مصر، بقيمة تتجاوز ملياري جنيه، ضمن شراكة استثمارية تعكس عمق التعاون العربي في قطاع التطوير العقاري.

وأوضح أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مفهوم المجتمعات السكنية الحديثة، حيث يجمع بين الفخامة والاستدامة والتكامل الوظيفي في بيئة صديقة للإنسان والطبيعة، بما يلبي تطلعات الأسر الباحثة عن الرفاهية والخصوصية.

وأشار الحربي إلى أن إطلاق المشروع يعكس الثقة في السوق المصري وفرصه الواعدة، مؤكدًا أن التعاون العربي في مجال التطوير العقاري يتجاوز الجانب المالي ليصبح جسرًا لتبادل الخبرات والرؤى.

يمتد المشروع على مساحة 47 ألف متر مربع، ويضم قصورًا فاخرة بتصميمات راقية ومساحات خضراء تشكل قلب التجمع، مع بنية تحتية ذكية تدعم الشحن الكهربائي وخدمات الإنترنت المتطورة.

كما أوضح أن المشروع يتضمن فندقًا فاخرًا قيد التفاوض مع علامات عالمية، ومركز أعمال متكامل لخدمة رجال الأعمال. واختتم الحربي تصريحه بأن هذه الخطوة تمثل بداية لشراكة عربية نموذجية تُجسد الثقة والرؤية المشتركة لبناء مستقبل عقاري متكامل ومستدام في المنطقة.