شريف عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث لا يتكرر عالميًا.. مصر على موعد مع التاريخ

أكد الإعلامي شريف عامر، أن العالم كله يتابع باهتمام حقيقي الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الحدث لا يقتصر على كونه شأنًا مصريًا فقط، بل يمثل حدثًا عالميًا غير قابل للتكرار، يحظى بمتابعة من مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية الدولية.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الحدث الثقافي والأثري المنتظر هو الأبرز على مستوى العالم في الوقت الحالي، حيث سيحضره عدد كبير من الوفود الدولية، من رؤساء وقادة دول، ويُعد مناسبة استثنائية تُبرز مكانة مصر الحضارية والتاريخية.

وأضاف الإعلامي شريف عامر، أن ما سيتم عرضه داخل المتحف المصري الكبير سيكون محط أنظار الجميع، وأن أكثر من ألف شخصية من مختلف أنحاء العالم ستشارك في الاحتفال، الذي ستُبث فعالياته على نطاق عالمي.

وأشار شريف عامر، إلى أن حجم الجهود المبذولة في التحضير للحدث وصل إلى درجة كبيرة من الضغط والإجهاد، حتى أن بعض القائمين على التنظيم تم استدعاء سيارات إسعاف لهم بسبب الإعياء الشديد نتيجة العمل المتواصل لضمان خروج الافتتاح في أبهى صورة تليق بمكانة مصر.