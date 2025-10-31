قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
رئيس ألمانيا: أغتنم المشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي
بـ 150 ألف دولار.. ساعة أحمد الشرع تثير الجدل في منتدى الاستثمار
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
طاقم تمريض اعتدى على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا.. وهذه عقوبتهم
بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي
مجلس الأمن يهدد الدعم السريع: نرفض أي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان
رحلة الوعي الرقمي.. دروس مهمة للآباء والأبناء احرصوا عليها
نائب الرئيس الأمريكي: الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي
رياضة

فاركو يخطط للاستغناء عن أحمد فؤاد في يناير لحل الأزمة المالية

فاركو
فاركو
رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور عبر برنامج ستاد المحور أن نادي فاركو يدرس بيع لاعبه أحمد فؤاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية.

بيع أحمد فؤاد لتوفير سيولة مالية

وأوضح الغندور أن إدارة فاركو ترى في بيع اللاعب فرصة لتوفير سيولة مالية عاجلة تساعد النادي على تجاوز أزمته الاقتصادية، خاصة في ظل التزامات مالية متزايدة تجاه اللاعبين والجهازين الفني والإداري. وتسعى الإدارة إلى استغلال المقابل المادي من الصفقة في سداد المستحقات المتأخرة، وضمان استقرار الفريق من الناحية الإدارية والفنية.

عروض محلية تسعى لضم اللاعب

وأشار الغندور إلى أن هناك عدة أندية محلية أبدت اهتمامها بضم أحمد فؤاد خلال الميركاتو الشتوي، نظرًا لما يتمتع به اللاعب من خبرة ومهارة في مركزه داخل المستطيل الأخضر. وأضاف أن إدارة فاركو بدأت بالفعل دراسة تلك العروض لاختيار الأفضل من الناحية المادية والفنية، بما يحقق مصلحة النادي في المقام الأول.

القرار النهائي خلال أسابيع

وأكد الغندور أن القرار النهائي بشأن مستقبل أحمد فؤاد لم يُحسم بعد، موضحًا أن إدارة النادي ستتخذ موقفها النهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد تقييم الموقف بالكامل. ومن المتوقع أن تُعلن الإدارة عن وجهة اللاعب الجديدة فور الانتهاء من المفاوضات الرسمية.

خطوة لحماية استقرار النادي

واختتم الغندور حديثه بأن بيع أحمد فؤاد يأتي في إطار خطة شاملة لإعادة التوازن المالي داخل نادي فاركو، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى لضمان استمرار مسيرة الفريق في الدوري الممتاز دون أزمات مالية قد تؤثر على نتائجه في المرحلة المقبلة


 

المزيد

