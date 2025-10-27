قرار عاجل من الإسماعيلي ضد محمود البنا حكم مباراة فاركو في الدوري

أعلن أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة في النادي الإسماعيلي، تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمود البنا، بسبب الأخطاء التي ارتكبها خلال مواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وقال العجوز في تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلي إن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء المؤثرة، التي تسببت في ظلم واضح لفريقه خلال اللقاء الذي انتهى مساء الأحد.

وأضاف: "ما حدث في مباراة فاركو لا يمكن السكوت عليه، الأداء التحكيمي كان دون المستوى وتسبب في حرماننا من حقوق مشروعة داخل الملعب".

وتابع: "منذ بداية الموسم طالبنا بالعدالة التحكيمية بين جميع الفرق، لكن ما يحدث في المباريات يبعد كل البعد عن مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما نرفضه تمامًا".

واختتم العجوز تصريحاته مؤكدًا أن الإسماعيلي سيتقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم محمود البنا، لضمان عدم تكرار الأخطاء التحكيمية التي تضر بالنادي.