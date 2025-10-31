نائب الرئيس الأمريكي: الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، إن "الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي".

جاء ذلك بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب جيشه باستئناف تجارب الأسلحة النووية - لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

وصرح فانس للصحفيين في البيت الأبيض: "هذا جزء مهم من الأمن القومي الأمريكي، علينا التأكد من أن ترسانتنا النووية تعمل بكفاءة. ولتجنب أي شك، فهي تعمل بكفاءة، لكن علينا أن نتابع الوضع عن كثب".

أدلى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بتعليق علني يوم الخميس بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف تجارب نووية أمريكية ، قائلاً إنّه من أجل التأكّد من أن «كل شيء يعمل على ما يرام» فإنه يجب على الولايات المتحدة أحيانًا القيام باختبارات، وفقا لموقع بوليتيكو الاخباري الامريكي

جاء هذا التصريح في خضم إعلان ترامب مساء الأربعاء، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، أنّه وجّه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) بـ «بدء تجارب أسلحة نووية فوراً» ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تخضع للاختبارات «على قدم المساواة» مع دول مثل روسيا والصين، وفق وكالة اسوشيتدبرس.