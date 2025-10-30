استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

رغم أن الكثيرين يتجاهلون قشر الرمان ويلقونه في سلة المهملات بعد تناول الفاكهة، إلا أن بعض الدراسات الحديثة كشفت عن فوائد مذهلة واستخدامات غير متوقعة له تمتد من العناية بالبشرة إلى الحفاظ على الطعام وصناعة الصبغات الطبيعية.

أبرز الاستخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

ويرجع أهمية قشر الرمان إلى احتوائه على مركّبات قوية مضادة للأكسدة والبكتيريا، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وPubMed، وTimes of India، ومن أبرز الاستخدامات الفعّالة لقشر الرمان:

ـ مضاد طبيعي للبكتيريا والفطريات:

أظهرت دراسات في مجلة Bioresources and Bioprocessing أن مستخلص قشر الرمان يمتلك تأثيرًا قويًا ضد الفطريات المسببة لتلف الثمار بعد الحصاد، ما يجعله مادة طبيعية فعالة للحفاظ على الأغذية.

ـ مكوّن غذائي وظيفي يعزز القيمة الغذائية:

استخدم باحثون مسحوق قشر الرمان في إنتاج ألواح غذائية غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، مما يؤكد إمكانية دمجه في الأغذية الصحية الحديثة.

أبرز الاستخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

ـ إطالة صلاحية الأطعمة وتحسين جودة اللحوم:

أشارت أبحاث إلى أن مستخلص قشر الرمان يُستخدم في منتجات الدجاج لتحسين الثبات والجودة وتقليل نمو البكتيريا، مما يجعله بديلاً طبيعياً للمواد الحافظة الصناعية.

ـ عناية طبيعية بالبشرة:

يحتوي القشر على مركبات مثل التانينات والفلافونويدات وحمض الإيلاج، وهي مواد تساعد على تجديد الخلايا وتقليل الالتهابات الجلدية، ويمكن استخدامه كقناع أو مقشر طبيعي للوجه بعد خلطه بالعسل أو ماء الورد.

أبرز الاستخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

ـ تحضير شاي قشر الرمان الغني بمضادات الأكسدة:

يُغلى القشر المجفف في الماء لمدة 5 دقائق، ثم يُصفّى ويُشرب دافئًا، مما يساعد في تعزيز المناعة وتحسين الهضم بفضل مركباته الفينولية.

ــ صبغة طبيعية للأقمشة:

يمكن استخدام القشر كملوّن طبيعي يمنح درجات صفراء وبنية جميلة للنسيج، ما يجعله خيارًا بيئيًا في الحرف اليدوية وصناعة الأقمشة العضوية.

ـ استخدامه في الزراعة وحماية النباتات:

أظهرت دراسات نشرت في MDPI أن مستخلص قشر الرمان يمكن أن يُستخدم كمبيد طبيعي ضد الأمراض النباتية، مما يساهم في الزراعة العضوية الصديقة للبيئة.

أبرز الاستخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

نصائح قبل الاستخدام

ـ يجب تنظيف القشر جيدًا وتجفيفه في مكان جيد التهوية قبل طحنه أو غليه.

ـ لا يُنصح بالإفراط في تناوله كمشروب دون استشارة مختص، خاصة لمن يعانون من حساسية أو أمراض مزمنة.

ـ يفضل استخدام القشر الطازج أو المجفف حديثًا لتجنب فقدان المركبات النشطة.