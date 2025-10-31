رئيس ألمانيا: أغتنم المشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن زيارته إلى مصر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا في مقطع فيديو بثته صفحة السفارة الألمانية بالقاهرة على موقع "فيسبوك" أن الزيارة تأتي للمشاركة في حدث ثقافي استثنائي.



وقال شتاينماير: "سأسافر إلى القاهرة لحضور افتتاح هذا المتحف الرائع، الذي يضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية من مصر القديمة، بينها قناع الملك توت عنخ آمون الشهير عالميا."



وأضاف أن شركات هندسية وتصميم إضاءة ألمانية ساهمت في أعمال إنشاء المتحف، من بينها تصميم قاعة توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أن العالم بأسره يترقب هذا الافتتاح، وأنه سيغتنم الفرصة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول المشاركين حول الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط.



من جانبه، أعرب السفير الألماني في القاهرة يورجن شولتس عن سعادته بهذه المناسبة، مؤكدًا أن بلاده تفخر بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، وأن الوفد الألماني برئاسة الرئيس الاتحادي يتطلع للاحتفال بهذا الحدث الثقافي البارز مع الأصدقاء في مصر.