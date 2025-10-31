بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن جدول التشغيل الجديد للقطار الكهربائي الخفيف بالتوقيت الشتوي، والمقرر تطبيقه رسميًا بعد منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف خلال التوقيت الشتوي ستكون كالآتي:

- قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحاً.

- قيام أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:04 صباحاً.

- قيام أول قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 6:48 صباحاً.

- قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:34 صباحاً.

- قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:01 صباحاً.

- قطاران مباشران من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة 7:30 صباحاً و8:00 صباحاً.

بالنسبة لآخر الرحلات ستكون كالآتي:

- قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 10:15 مساءً.

- قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه بدر الساعة 10:45 مساءً.

- قيام آخر قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 10:36 مساءً.

- قيام آخر قطار من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 10:45 مساءً.

- قيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 10:39 مساءً.

وأكد البيان أن تنفيذ هذه المواعيد يأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الذي وجّه بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من خلال غرف التحكم المركزي، وتواجد مسؤولي التشغيل بالمحطات المختلفة لمتابعة انتظام حركة القطارات وضمان أعلى مستوى من الانضباط والخدمة.

كما شدد الوزير على الدفع بقطارات إضافية عند الحاجة وأوقات الذروة لتخفيف الكثافات، واستعداد فرق الصيانة والطوارئ المنتشرة على طول الخط للتعامل السريع مع أي أعطال محتملة، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومريحة وحديثة لجمهور الركاب.