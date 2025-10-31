قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر عبد الحميد: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في العالم
بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي
أعلى سعر دولار اليوم 31-10-2025
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT
تحقيق حكومي أمريكي: إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان في غزة
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
رئيس ألمانيا: أغتنم المشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي
بـ 150 ألف دولار.. ساعة أحمد الشرع تثير الجدل في منتدى الاستثمار
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
توك شو

بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمد البدوي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ ما تعيشه مصر في هذه الأيام من فرح واستعدادات يعيد إلى الأذهان مجد الأجداد، مؤكدة أنّ كل مصري يشعر اليوم بالفخر والاعتزاز بهويته الوطنية.

افتتاح المتحف المصري

وأوضحت أنّها تشعر بسعادة غامرة وفرح غير مسبوق مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، الذي وصفته بأنه عرس وطني كبير ينتظره المصريون والعالم كله.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ مصر تواصل استعداداتها على قدم وساق لاستقبال الزعماء والرؤساء والشخصيات الرفيعة في احتفال استثنائي سيُقام في المتحف.

وأشارت، إلى أن هذه اللحظة تمثل تتويجًا لمسيرة عمل وجهد وطني متواصل، مؤكدة، أنّ روحها كانت مع العاملين داخل المتحف، الذين يعملون بإخلاص في التحضيرات النهائية لهذا الحدث التاريخي، قائلة: "كل يد داخل المتحف تصنع مجدًا لمصر".

وأشادت وهبة الملحمة الوطنية التي يقوم بها المصريون في مختلف القطاعات استعدادًا للافتتاح، موجهة التحية لكل الأيادي المجهولة التي تعمل ليل نهار من أجل أن تخرج مصر في أبهى صورها أمام العالم.

عظمة الهوية المصرية

وأكدت أنّ مصر تكتب اليوم فصلًا جديدًا من فصول حضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، وأن الشعب المصري يستحق أن يحتفل بهذه اللحظة التاريخية التي تُجسد عظمة الهوية المصرية وخلودها.
 

بسمة وهبة الإعلامية بسمة وهبة المتحف المصري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري

