بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ ما تعيشه مصر في هذه الأيام من فرح واستعدادات يعيد إلى الأذهان مجد الأجداد، مؤكدة أنّ كل مصري يشعر اليوم بالفخر والاعتزاز بهويته الوطنية.

افتتاح المتحف المصري

وأوضحت أنّها تشعر بسعادة غامرة وفرح غير مسبوق مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، الذي وصفته بأنه عرس وطني كبير ينتظره المصريون والعالم كله.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ مصر تواصل استعداداتها على قدم وساق لاستقبال الزعماء والرؤساء والشخصيات الرفيعة في احتفال استثنائي سيُقام في المتحف.

وأشارت، إلى أن هذه اللحظة تمثل تتويجًا لمسيرة عمل وجهد وطني متواصل، مؤكدة، أنّ روحها كانت مع العاملين داخل المتحف، الذين يعملون بإخلاص في التحضيرات النهائية لهذا الحدث التاريخي، قائلة: "كل يد داخل المتحف تصنع مجدًا لمصر".

وأشادت وهبة الملحمة الوطنية التي يقوم بها المصريون في مختلف القطاعات استعدادًا للافتتاح، موجهة التحية لكل الأيادي المجهولة التي تعمل ليل نهار من أجل أن تخرج مصر في أبهى صورها أمام العالم.

عظمة الهوية المصرية

وأكدت أنّ مصر تكتب اليوم فصلًا جديدًا من فصول حضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، وأن الشعب المصري يستحق أن يحتفل بهذه اللحظة التاريخية التي تُجسد عظمة الهوية المصرية وخلودها.

