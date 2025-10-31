قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن والبيض تراجعا يوما بعد يوم ، وذلك نتيجة لانخفاض سعر الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70% من تكلفة إنتاجه الدواجن.


 

أسعار الدواجن  اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 74 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 58 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.
 
كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

بينما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

ووتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 130 جملة لتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 125 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 130 جملة لتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيهات.

ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن بالمزرعة انخفضت بشكل كبير ، حيث وصل سعر الكيلو إلي 60 جنيهًا بالمزرعة ،  وهذا يعني خسارة للمربي ، معلقا :" السعر العادل لتكلفة الدواجن حاليا تتراوح من 70 ل 75 جنيهًا بالمزرعة "

وناشد "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، بضرورة دعم المربيين للحفاظ على صناعة هامة مثل صناعة الدواجن، لإن المربي فى موقف سيئ من حيث الخسارة ، مؤكدا أننا نستهلك 4.5 مليون طائر يوميا وبالتالى لاتوجد أى دولة تستطيع توفير كل تلك الكميات حين توقف المربي عن الانتاج .


وكشف "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" عن أهم الحلول لمواجهة انخفاض الأسعار وهو فتح أسواق جديدة أمام تصدير الدواجن ، مع منع الاستيراد للدواجن خاصة وأننا لدينا اكتفاء ذاتي منها ، فضلا عن التفعيل الجزئي لعدم تداول الدواجن الحية ، وبالتالى ضخ الدواجن المبردة فى أيام كثيرة الاستهلاك مثل شهر رمضان .

كما طالب بضرورة زيادة الانتاجية والاتاحية أمام المواطنين للحفاظ على التوازن بالأسواق .

وأشار إلي أن أسعار الكتاكيت انخفضت أكثر من80% من سعرها  ، فكان سعر الكتكوت 55 جنيهًا،  أما الآن يصل سعر الكتكوت إلي 12 جنيهًا .

