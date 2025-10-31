قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة مدوية.. هل يضحي ريال مدريد بـ فينيسيوس من أجل هالاند؟
لا يصلح.. إبراهيم سعيد يرد على شائعة انتقال حسام عبد المجيد للأهلي
شهيد وجريح.. حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة كونين اللبنانية
روسيا تتهم كييف بمواصلة سرقة الأموال من الغرب لتمويل الحرب
مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عربية وأجنبية.. واشنطن تعمل علي خطة لنشر قوة دولية في غزة

ترامب
ترامب
محمود نوفل

نقلت قناة الحدث عن ‌‏مصادر ها القول بأن واشنطن تعمل علي خطة لنشر قوة دولية في غزة خلال أسابيع.

وأشارت المصادر إلى أن القوة الدولية المرتقب نشرها في غزة ستشمل قوات عربية وأجنبية، مبينة الخطة الأمريكية تتضمن تدريب عناصر شرطية فلسطينية لتولي أمن القطاع لاحقا.

وفي وقت سابق؛ أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تقبل بوجود أي قوة دولية في قطاع غزة من دون موافقتها المسبقة، مشددا على أن حكومته هي من ستحدد ماهية القوات التي تعتبرها "غير مقبولة" بالنسبة لها.

وقال نتنياهو، في مستهل اجتماع حكومته الأحد الماضي ، إن إسرائيل دولة ذات سيادة وتتحكم في أمنها بنفسها، مضيفا: "أوضحنا للمجتمع الدولي أن إسرائيل ستقرر بنفسها من يسمح له بالعمل في غزة، وهذه هي الطريقة التي نعمل بها وسنواصل العمل بها".

وأشار إلى أن هذا الموقف يحظى بتفهم من الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن كبار المسؤولين الأمريكيين عبروا خلال الأيام الأخيرة عن دعمهم للموقف الإسرائيلي.

ورد نتنياهو، على الاتهامات بأن واشنطن تملي على تل أبيب سياستها الأمنية، واصفا تلك الادعاءات بأنها "سخيفة"، مؤكدا أن السياسة الأمنية الإسرائيلية ستبقى بيد إسرائيل وحدها.

كما شدد على أن حكومته لن تتهاون مع أي هجمات ضدها، وسترد بالطريقة التي تراها مناسبة، موضحا أن الجيش الإسرائيلي ألقى مؤخرا نحو 150 طنًا من الذخائر على مواقع تابعة لحركة "حماس" ردًا على استهداف جنود إسرائيليين، مؤكداً استمرار العمليات لإحباط أي تهديدات قبل وقوعها.

غزة قوة دولية قوات عربية نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

أرني سلوت

مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟

ترشيحاتنا

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك..أوقاف المنيا تنظّم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. أوقاف المنيا تنظم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف

جريمة إنسانية.. وكيل الأزهر: السودان يباد أهله بلا وخز من ضمير

الاوقاف

الأوقاف تعلن موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور من الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال

بالصور

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد