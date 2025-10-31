عربية وأجنبية.. واشنطن تعمل علي خطة لنشر قوة دولية في غزة

نقلت قناة الحدث عن ‌‏مصادر ها القول بأن واشنطن تعمل علي خطة لنشر قوة دولية في غزة خلال أسابيع.

وأشارت المصادر إلى أن القوة الدولية المرتقب نشرها في غزة ستشمل قوات عربية وأجنبية، مبينة الخطة الأمريكية تتضمن تدريب عناصر شرطية فلسطينية لتولي أمن القطاع لاحقا.

وفي وقت سابق؛ أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تقبل بوجود أي قوة دولية في قطاع غزة من دون موافقتها المسبقة، مشددا على أن حكومته هي من ستحدد ماهية القوات التي تعتبرها "غير مقبولة" بالنسبة لها.

وقال نتنياهو، في مستهل اجتماع حكومته الأحد الماضي ، إن إسرائيل دولة ذات سيادة وتتحكم في أمنها بنفسها، مضيفا: "أوضحنا للمجتمع الدولي أن إسرائيل ستقرر بنفسها من يسمح له بالعمل في غزة، وهذه هي الطريقة التي نعمل بها وسنواصل العمل بها".

وأشار إلى أن هذا الموقف يحظى بتفهم من الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن كبار المسؤولين الأمريكيين عبروا خلال الأيام الأخيرة عن دعمهم للموقف الإسرائيلي.

ورد نتنياهو، على الاتهامات بأن واشنطن تملي على تل أبيب سياستها الأمنية، واصفا تلك الادعاءات بأنها "سخيفة"، مؤكدا أن السياسة الأمنية الإسرائيلية ستبقى بيد إسرائيل وحدها.

كما شدد على أن حكومته لن تتهاون مع أي هجمات ضدها، وسترد بالطريقة التي تراها مناسبة، موضحا أن الجيش الإسرائيلي ألقى مؤخرا نحو 150 طنًا من الذخائر على مواقع تابعة لحركة "حماس" ردًا على استهداف جنود إسرائيليين، مؤكداً استمرار العمليات لإحباط أي تهديدات قبل وقوعها.