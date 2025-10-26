قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة

محمود عبد القادر

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تقبل بوجود أي قوة دولية في قطاع غزة من دون موافقتها المسبقة، مشددا على أن حكومته هي من ستحدد ماهية القوات التي تعتبرها "غير مقبولة" بالنسبة لها.

وقال نتنياهو، في مستهل اجتماع حكومته اليوم الأحد، إن إسرائيل دولة ذات سيادة وتتحكم في أمنها بنفسها، مضيفا: "أوضحنا للمجتمع الدولي أن إسرائيل ستقرر بنفسها من يسمح له بالعمل في غزة، وهذه هي الطريقة التي نعمل بها وسنواصل العمل بها".

وأشار إلى أن هذا الموقف يحظى بتفهم من الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن كبار المسؤولين الأمريكيين عبروا خلال الأيام الأخيرة عن دعمهم للموقف الإسرائيلي.

ورد نتنياهو، على الاتهامات بأن واشنطن تملي على تل أبيب سياستها الأمنية، واصفا تلك الادعاءات بأنها "سخيفة"، مؤكدا أن السياسة الأمنية الإسرائيلية ستبقى بيد إسرائيل وحدها.

كما شدد على أن حكومته لن تتهاون مع أي هجمات ضدها، وسترد بالطريقة التي تراها مناسبة، موضحا أن الجيش الإسرائيلي ألقى مؤخرا نحو 150 طنًا من الذخائر على مواقع تابعة لحركة "حماس" ردًا على استهداف جنود إسرائيليين، مؤكداً استمرار العمليات لإحباط أي تهديدات قبل وقوعها.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل قوة دولية في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي حركة حماس

